gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 07:38

Published 11 февраля, 07:38

Modified 11 февраля, 07:42

Updated 11 февраля, 07:42

Омичи обсуждаю зарплаты глав вузов

«Копейки получают»: как омичи отреагировали на зарплату глав основных вузов

11 февраля 2025, 07:38
Фото: gorod55.ru. Омичи обсуждаю зарплаты глав вузов

Зарплаты ректоров вызвали бурю негодования среди омичей

Омские ректоры получают солидные зарплаты, и эта тема не оставила местных жителей равнодушными. Подписчики Города55 обсудили не только уровень их доходов, но и проблемы системы образования в целом.

В нашем телеграм-канале тема зарплат руководителей омских вузов вызвала бурную дискуссию среди подписчиков. Многие удивились, насколько высокими оказались доходы ректоров. Однако обсуждение быстро вышло за рамки зарплат — омичи подняли вопросы честности управления вузами, распределения бюджетных мест и даже возможных нарушений.

Многие возмущены, что высокие оклады руководителей учебных заведений не всегда идут рука об руку с эффективным управлением.

«Кто говорит, что денег нет в образовании? Только у тех, кто плохо учился».

Другие обратили внимание на возможные скрытые доходы руководителей вузов, например, премии и надбавки.

«А премии по 3-5 млн не учитывают, для директоров и замов?».

У некоторых подписчиков возникли вопросы к ректору ОмГУ Замятину: они вспомнили и про проблемы с диссертацией, про нарушение прав сотрудников и преподавателей — парковка у нового корпуса, выговор преподавателю за опоздание, отказ перевода на бюджет и многое другое. Из последнего — задержка отпускных и этический кодекс.

«По каждому вопросу люди приходили к Замятину и говорили о беззаконии. А ему все равно. Что вы хотели от человека, списавшего целую главу в диссертации?».

Но дискуссия вышла далеко за рамки одной личности. Омичи начали обсуждать системные проблемы, связанные с распределением бюджетных мест в вузах.

«Очень интересно вакантные бюджетные места „вдруг исчезают“ и на них кто-то учится без конкурсного отбора. Здесь нужно разбираться».

Подписчики отметили, что поступить на бюджет становится все сложнее, а места, выделенные для студентов, могут использоваться не совсем законно.

«В целом бы проверить во всех вузах как бюджетные места распределяются, а то отличники не могут поступить, а кто на их местах учится».

Судя по реакции горожан, к руководству омских вузов накопилось немало вопросов, и дело здесь не только в их зарплатах. Напомним, в Омске стало больше миллионеров и миллиардеров. Связно ли это в главами вузов — неизвестно.

В Омске озвучили зарплаты глав основных вузов
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Зарплаты#Вуз#Комментарии#Система образования
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика