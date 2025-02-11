«Копейки получают»: как омичи отреагировали на зарплату глав основных вузов

Posted 11 февраля, 07:38
Published 11 февраля, 07:38
Modified 11 февраля, 07:42
Updated 11 февраля, 07:42
В нашем телеграм-канале тема зарплат руководителей омских вузов вызвала бурную дискуссию среди подписчиков. Многие удивились, насколько высокими оказались доходы ректоров. Однако обсуждение быстро вышло за рамки зарплат — омичи подняли вопросы честности управления вузами, распределения бюджетных мест и даже возможных нарушений.
Многие возмущены, что высокие оклады руководителей учебных заведений не всегда идут рука об руку с эффективным управлением.
«Кто говорит, что денег нет в образовании? Только у тех, кто плохо учился».
Другие обратили внимание на возможные скрытые доходы руководителей вузов, например, премии и надбавки.
«А премии по 3-5 млн не учитывают, для директоров и замов?».
У некоторых подписчиков возникли вопросы к ректору ОмГУ Замятину: они вспомнили и про проблемы с диссертацией, про нарушение прав сотрудников и преподавателей — парковка у нового корпуса, выговор преподавателю за опоздание, отказ перевода на бюджет и многое другое. Из последнего — задержка отпускных и этический кодекс.
«По каждому вопросу люди приходили к Замятину и говорили о беззаконии. А ему все равно. Что вы хотели от человека, списавшего целую главу в диссертации?».
Но дискуссия вышла далеко за рамки одной личности. Омичи начали обсуждать системные проблемы, связанные с распределением бюджетных мест в вузах.
«Очень интересно вакантные бюджетные места „вдруг исчезают“ и на них кто-то учится без конкурсного отбора. Здесь нужно разбираться».
Подписчики отметили, что поступить на бюджет становится все сложнее, а места, выделенные для студентов, могут использоваться не совсем законно.
«В целом бы проверить во всех вузах как бюджетные места распределяются, а то отличники не могут поступить, а кто на их местах учится».
Судя по реакции горожан, к руководству омских вузов накопилось немало вопросов, и дело здесь не только в их зарплатах. Напомним, в Омске стало больше миллионеров и миллиардеров. Связно ли это в главами вузов — неизвестно.