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Posted 11 февраля, 09:16

Published 11 февраля, 09:16

Modified 11 февраля, 09:16

Updated 11 февраля, 09:16

К 2030 году Россия должна занять ведущие мировые позиции по БАС

К 2030 году Россия должна занять ведущие мировые позиции по БАС

11 февраля 2025, 09:16
Фото: пресс-служба НТИ.
В конце января в Тольятти под руководством президента РФ Владимира Путина прошло совещание, посвященное развитию беспилотных систем, на котором были определены основные направления развития отрасли на ближайшие годы.

К 2030 году Россия должна занять место среди мировых лидеров в области беспилотных летательных аппаратов. Эту задачу озвучил Владимир Путин во время встречи с членами правительства и руководителями ключевых компаний отрасли в Тольятти, пишет newizv.ru.

Евгений Дитрих, генеральный директор АО «ГТЛК», отметил, что в поддержку беспилотной авиации уже предусмотрены меры в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году. Основное внимание было уделено развитию производственных мощностей и новых технологий.

По словам Дитриха, в 2023 году ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотников в рамках коммерческих соглашений, а с 2024 года стала основным заказчиком БАС. За этот период компания вложила более 10 миллиардов рублей в производство и сделала заказы у 23 производителей на более чем 3 тысячи дронов.

Он также отметил, что большая часть из этих 3 тысяч беспилотников была предназначена для государственных гражданских нужд: они поставляются как федеральным, так и региональным органам власти, а также государственным компаниям.

«Уже сейчас многие государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год», — сказал Евгений Дитрих.

Как считает генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко, недоостаточность качественной нормативно-правовой базы является сдерживающим фактором для развития данной отрасли. Чтобы это преодолеть, требуется активное движение в направлении формирования таких норм, в том числе через использование экспериментальных правовых режимов. Необходимо расширять их механизмы и возможности.

Варятченко отметил, что в тех регионах, где это целесообразно с точки зрения безопасности и имеются необходимые условия, нужно разрешить использование дронов. Процесс открытия воздушного пространства для гражданских беспилотных летательных аппаратов должен осуществляться с учетом строгих требований безопасности посредством внедрения новых технологий. Он добавил, что важно также активнее применять отечественные разработки, которые прошли испытания на «Архипелаге-2024»: в частности, это касается систем обнаружения, сопровождения беспилотников, а также их идентификации в режиме реального времени.

По итогам встречи в Тольятти Владимир Путин поручил правительству подготовить проекты нормативно-правовых актов для использования гражданских БАС до 1 июня 2025 года. Если чиновники не задержат процесс подготовки этих документов, есть возможность, что новая законодательная база будет одобрена до конца года, а первые гражданские беспилотники тяжелых классов смогут начать свою работу в России уже в следующем году.

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