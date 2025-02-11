К 2030 году Россия должна занять ведущие мировые позиции по БАС

Варятченко отметил, что в тех регионах, где это целесообразно с точки зрения безопасности и имеются необходимые условия, нужно разрешить использование дронов. Процесс открытия воздушного пространства для гражданских беспилотных летательных аппаратов должен осуществляться с учетом строгих требований безопасности посредством внедрения новых технологий. Он добавил, что важно также активнее применять отечественные разработки, которые прошли испытания на «Архипелаге-2024»: в частности, это касается систем обнаружения, сопровождения беспилотников, а также их идентификации в режиме реального времени.