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Posted 11 февраля, 10:21

Published 11 февраля, 10:21

Modified 11 февраля, 10:21

Updated 11 февраля, 10:21

Ги Буше

Хоккейный тренер Плющев завил, что «Авангард» не поменялся с приходом Ги Буше

11 февраля 2025, 10:21
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Владимир Плющев не увидел в манере игры иностранного специалиста ничего выдающегося, чего раньше не делали российские тренеры.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о канадских тренерах Буше и Гру, которые сейчас работают в Континентальной хоккейной лиге. Специалист завил, что не может назвать их стиль игры особенным и новаторским, все их методики уже ранее использовали российские тренеры.

«То, что они внесли изменения в организацию игры, — это нормальное явление. Понятно, что разница между тренером, имеющим опыт работы в НХЛ и только делающим первые шаги, огромная. Но практически у того же „Авангарда“ ничего не поменялось. Лишь вернулось много игроков, которые были не нужны предыдущим тренерам и руководителям, и сейчас они дают результат. И это еще раз подчеркивает не очень высокую компетенцию тех, кто оказался у руля клуба в начале сезона. Но чего-то такого выдающегося у того же Буше не вижу — он организовал команду, добился игровой дисциплины, внес порядок в игру защитников и нападающих.
Да, эти ребята, с учетом их североамериканского опыта, конечно, привнесли некоторые моменты в игру своих нынешних команд. Но чего-то такого выдающегося, чего раньше российский хоккей не знал, не увидел. Другое дело, что какие-то идеи наши отдельные товарищи наверху уже забыли. А, может, и изначально не знали — с учетом их образования или общей культуры», — сказал Владимир Плющев.

Напомним, что недавно о работе с Ги Буше рассказал защитник «Авангарда» Семен Чистяков. По словам одного из лидеров омской команды, при новом тренере каждую тренировку и каждый матч нужно доказывать свое мастерство и только тогда ты будешь играть.

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