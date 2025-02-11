Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» над «Адмиралом» во Владивостоке

Posted 11 февраля, 19:28
Published 11 февраля, 19:28
Modified 11 февраля, 19:28
Updated 11 февраля, 19:28
Сегодня на арене во Владивостоке омский «Авангард» встретился с местным «Адмиралом», игра завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе «ястребов» отличились Николай Прохоркин (дубль), Дамир Шарипзянов, Илья Каблуков и Константин Окулов.
Итог встречи прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Специалист отметил, что прошедший матч был очень важен для команды, так как все хотели поздравить Илью Каблукова с внушительным юбилеем. Напомним, что для нападающего эта игра стала 1000-й в Континентальной хоккейной лиге.
«С учетом большого количества травмированных и заболевших в нашем составе я действительно впечатлён тем, как ребята себя проявили. Они показали характер, старались, выкладывались и хотели порадовать Илью, потому что он так действует всегда. Я горжусь парнями. Серебряков в целом здорово себя показывает, да и вся наша вратарская бригада великолепна. В третьем периоде мы сегодня позволили сопернику чуть больше, чем должны были. Но я знаю, почему так происходит, и здорово, что Серебряков подчистил все моменты.
Мне нравится отношение Марка Вербы. Он всегда полностью выкладывается. Перед тем, как выйти на лед в матче КХЛ, он усердно тренировался. Мне понравилось, как он себя показал. Я не знал, насколько грамотный он игрок. Не хотел использовать Вербу только как тафгая. Он игрок, который выполняет черновую работу, заряжает команду на скамейке. И за счет этого получает свое место в составе», — передает слова Буше «Чемпионат».
Напомним, что недавно защитник «Авангарда» Семен Чистяков рассказал о работе с Ги Буше. По словам одного из лидеров омской команды, при новом тренере каждую тренировку и каждый матч нужно доказывать свое мастерство и только тогда ты будешь играть.