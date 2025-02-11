Ги Буше прокомментировал победу «Авангарда» над «Адмиралом» во Владивостоке

Напомним, что недавно защитник «Авангарда» Семен Чистяков рассказал о работе с Ги Буше. По словам одного из лидеров омской команды, при новом тренере каждую тренировку и каждый матч нужно доказывать свое мастерство и только тогда ты будешь играть.