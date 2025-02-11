Ги Буше назвал сроки возвращения в строй лидеров омского «Авангарда»

Posted 11 февраля, 19:38
Published 11 февраля, 19:38
Modified 11 февраля, 19:38
Updated 11 февраля, 19:38
На пресс-конференции после матча «Авангарда» с «Адмиралом» во Владивостоке, который завершился победой омичей, главный тренер «ястребов» сказал несколько слов о положении дел в «лазарете» клуба. Сейчас ближе всех к возвращению в состав, по словам специалиста, нападающий Майкл Маклауд, больше всего времени для восстановления же понадобится Риду Буше.
«Мы очень рады были возвращению некоторых ребят, что они сыграли. Прохоркин — гигантское подспорье для нас. Бердин, Рейнгардт и Мартынов приболели. Маклауд ближе всех к возвращению, сроки измеряются в днях, но тут не стоит торопиться. Гранта ждем в ближайшем будущем, Буше нужно больше время, потому что он перенес операцию», — передает слова Буше пресс-служба хоккейного клуба.
Главный тренер также сообщил не очень приятную новость: длительное восстановление после рецидива старой травмы понадобится нападающему Эмилю Галимову.
«Эмилю Галимову потребуется длительное восстановление, гораздо больше, чем мы думали. Он уже восстановился от того повреждения, которое получил в матче, но затем проявилась более старая травма. Ситуация немного усложнилась, но он получает все необходимое лечение», — добавил тренер.
Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов и Эмиль Галимов.