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Posted 11 февраля, 19:38

Published 11 февраля, 19:38

Modified 11 февраля, 19:38

Updated 11 февраля, 19:38

Ги Буше

Ги Буше назвал сроки возвращения в строй лидеров омского «Авангарда»

11 февраля 2025, 19:38
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Быстрее всех в состав вернется нападающий Майкл Маклауд.

На пресс-конференции после матча «Авангарда» с «Адмиралом» во Владивостоке, который завершился победой омичей, главный тренер «ястребов» сказал несколько слов о положении дел в «лазарете» клуба. Сейчас ближе всех к возвращению в состав, по словам специалиста, нападающий Майкл Маклауд, больше всего времени для восстановления же понадобится Риду Буше.

«Мы очень рады были возвращению некоторых ребят, что они сыграли. Прохоркин — гигантское подспорье для нас. Бердин, Рейнгардт и Мартынов приболели. Маклауд ближе всех к возвращению, сроки измеряются в днях, но тут не стоит торопиться. Гранта ждем в ближайшем будущем, Буше нужно больше время, потому что он перенес операцию», — передает слова Буше пресс-служба хоккейного клуба.

Главный тренер также сообщил не очень приятную новость: длительное восстановление после рецидива старой травмы понадобится нападающему Эмилю Галимову.

«Эмилю Галимову потребуется длительное восстановление, гораздо больше, чем мы думали. Он уже восстановился от того повреждения, которое получил в матче, но затем проявилась более старая травма. Ситуация немного усложнилась, но он получает все необходимое лечение», — добавил тренер.

Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов и Эмиль Галимов.

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#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#КЦ
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