Ги Буше назвал сроки возвращения в строй лидеров омского «Авангарда»

На пресс-конференции после матча «Авангарда» с «Адмиралом» во Владивостоке, который завершился победой омичей, главный тренер «ястребов» сказал несколько слов о положении дел в «лазарете» клуба. Сейчас ближе всех к возвращению в состав, по словам специалиста, нападающий Майкл Маклауд, больше всего времени для восстановления же понадобится Риду Буше.