«Газпром нефть» помогает омским колледжам готовить специалистов

Эксперт «Газпром нефти» Булат Зарипов рассказал, что основная цель программы — трансформация обучающего процесса и приведение дисциплин в соответствие требованиям отрасли. Главный фокус — адаптация учебных программ под задачи бизнеса, а также содействие в обучении преподавателей и организация практических занятий для студентов. Это помогает молодым специалистам не только усваивать теорию, но и развивать навыки, которые пригодятся им на настоящем производстве.