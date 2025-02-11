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Posted 11 февраля, 09:00

Published 11 февраля, 09:00

Modified 11 февраля, 09:00

Updated 11 февраля, 09:00

«Газпром нефть» помогает омским колледжам готовить специалистов

«Газпром нефть» помогает омским колледжам готовить специалистов

11 февраля 2025, 09:00
Фото: Римма Злацовская.
Поддержку компании получают четыре образовательных учреждения Омска.

«Газпром нефть» уже два года активно поддерживает омские учебные заведения через программу «Лига колледжей», которая помогает улучшить качество образования для будущих специалистов. Компания много лет работает с образовательными учреждениями в разных регионах, а на ее предприятиях трудятся тысячи выпускников этих колледжей.

Эксперт «Газпром нефти» Булат Зарипов рассказал, что основная цель программы — трансформация обучающего процесса и приведение дисциплин в соответствие требованиям отрасли. Главный фокус — адаптация учебных программ под задачи бизнеса, а также содействие в обучении преподавателей и организация практических занятий для студентов. Это помогает молодым специалистам не только усваивать теорию, но и развивать навыки, которые пригодятся им на настоящем производстве.

В Омске в рамках программы поддержку от «Газпром нефти» получают четыре образовательных учреждения:

  • Омский промышленно-экономический колледж;
  • Сибирский казачий институт технологий и управления;
  • Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского;
  • Колледж ОмГТУ.

Программа дает студентам шанс с первого курса проходить практику на учебном полигоне Омского НПЗ, а по окончании обучения они могут сразу устроиться на работу.

Лига колледжей» позволяет готовить сотрудников, адаптированных к производственным процессам уже на этапе обучения и формировать команду профессионалов, разделяющих ценности компании», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Руководитель предприятия Олег Белявский подчеркнул, что сотрудничество с колледжами — это важный шаг к подготовке молодых специалистов, которые будут готовы работать на предприятии с первого дня.

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#Риана Дязанцева#Образование#Омск#Газпром нефть#ОНПЗ#Омский НПЗ
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