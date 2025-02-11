«Газпром нефть» помогает омским колледжам готовить специалистов

Posted 11 февраля, 09:00
Published 11 февраля, 09:00
Modified 11 февраля, 09:00
Updated 11 февраля, 09:00
«Газпром нефть» уже два года активно поддерживает омские учебные заведения через программу «Лига колледжей», которая помогает улучшить качество образования для будущих специалистов. Компания много лет работает с образовательными учреждениями в разных регионах, а на ее предприятиях трудятся тысячи выпускников этих колледжей.
Эксперт «Газпром нефти» Булат Зарипов рассказал, что основная цель программы — трансформация обучающего процесса и приведение дисциплин в соответствие требованиям отрасли. Главный фокус — адаптация учебных программ под задачи бизнеса, а также содействие в обучении преподавателей и организация практических занятий для студентов. Это помогает молодым специалистам не только усваивать теорию, но и развивать навыки, которые пригодятся им на настоящем производстве.
В Омске в рамках программы поддержку от «Газпром нефти» получают четыре образовательных учреждения:
Программа дает студентам шанс с первого курса проходить практику на учебном полигоне Омского НПЗ, а по окончании обучения они могут сразу устроиться на работу.
Лига колледжей» позволяет готовить сотрудников, адаптированных к производственным процессам уже на этапе обучения и формировать команду профессионалов, разделяющих ценности компании», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Руководитель предприятия Олег Белявский подчеркнул, что сотрудничество с колледжами — это важный шаг к подготовке молодых специалистов, которые будут готовы работать на предприятии с первого дня.