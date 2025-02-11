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Posted 11 февраля, 04:53

Published 11 февраля, 04:53

Modified 11 февраля, 04:55

Updated 11 февраля, 04:55

В Омске наказали молодого человека за пропаганду национализма в соцсетях

Экстремизм в сети: омич получил 1,5 года тюрьмы за создание враждебной группы

11 февраля 2025, 04:53
Фото: 1MI. В Омске наказали молодого человека за пропаганду национализма в соцсетях

19-летний омич получил 1,5 года тюрьмы за экстремизм в интернете

Омич формировал враждебное отношение к лицам неславянской внешности.

Прокуратура Омской области сообщает, что Октябрьский районный суд вынес приговор 19-летнему омичу, которого признали виновным в организации экстремистского сообщества — ч. 1 ст. 282.1 УК РФ.

Известно, что молодой человек создал сообщество в одной из социальных сетей, которое использовал для пропаганды националистических идей и формирования враждебного отношения.

Государственный обвинитель предложил суду наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, с дополнительными ограничениями — 2 года ограничения свободы и 5 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-ресурсов.

Однако суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил осужденному 1 год 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Также омичу запрещено в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

После оглашения приговора обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске будут судить банду, которая совершила 18 преступлений за 3 месяца.

В Омске установили виновного в организации экстремистского сообщества
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#Риана Дязанцева#Омск#Ограничение свободы#Преступления#Экстремистское сообщество#Националистические идеи
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