Экстремизм в сети: омич получил 1,5 года тюрьмы за создание враждебной группы

Однако суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил осужденному 1 год 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Также омичу запрещено в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.