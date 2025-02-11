Экстремизм в сети: омич получил 1,5 года тюрьмы за создание враждебной группы

Posted 11 февраля, 04:53
Published 11 февраля, 04:53
Modified 11 февраля, 04:55
Updated 11 февраля, 04:55
Прокуратура Омской области сообщает, что Октябрьский районный суд вынес приговор 19-летнему омичу, которого признали виновным в организации экстремистского сообщества — ч. 1 ст. 282.1 УК РФ.
Известно, что молодой человек создал сообщество в одной из социальных сетей, которое использовал для пропаганды националистических идей и формирования враждебного отношения.
Государственный обвинитель предложил суду наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, с дополнительными ограничениями — 2 года ограничения свободы и 5 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-ресурсов.
Однако суд, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил осужденному 1 год 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Также омичу запрещено в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
После оглашения приговора обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске будут судить банду, которая совершила 18 преступлений за 3 месяца.