Для омичей разработали порядок эвакуации бесхозных машин

На сайте городской администрации появился документ, в котором прописан порядок выявления, перемещения и хранения бесхозяйного транспорта. Это дает властям возможность эвакуировать брошенные на парковках и во дворах машины. Полномочия по выявлению бесхозных автомобилей будут у администраций округов на основании обращений граждан, юридических лиц и государственных органов.