Для омичей разработали порядок эвакуации бесхозных машин

Posted 11 февраля, 12:07
Published 11 февраля, 12:07
Modified 11 февраля, 12:09
Updated 11 февраля, 12:09
На сайте городской администрации появился документ, в котором прописан порядок выявления, перемещения и хранения бесхозяйного транспорта. Это дает властям возможность эвакуировать брошенные на парковках и во дворах машины. Полномочия по выявлению бесхозных автомобилей будут у администраций округов на основании обращений граждан, юридических лиц и государственных органов.
В документе говорится, что бесхозными считаются:
«При выявлении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного, администрация округа в течение 14 рабочих дней со дня выявления организует проведение его обследования и составление акта о выявлении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного», — говорится в документе.
Затем в течение пяти дней чиновники должны найти владельца машины и опубликовать на сайте информацию о планируемой эвакуации. Но человек может вернуть свой автомобиль, до этого нужно предоставить документы о собственности.