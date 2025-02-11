gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 12:07

Published 11 февраля, 12:07

Modified 11 февраля, 12:09

Updated 11 февраля, 12:09

Для омичей разработали порядок эвакуации бесхозных машин

Для омичей разработали порядок эвакуации бесхозных машин

11 февраля 2025, 12:07
Фото: Изображение Midjourney.
Владелец автомобиля сможет вернуть свой транспорт в течение полугода.

На сайте городской администрации появился документ, в котором прописан порядок выявления, перемещения и хранения бесхозяйного транспорта. Это дает властям возможность эвакуировать брошенные на парковках и во дворах машины. Полномочия по выявлению бесхозных автомобилей будут у администраций округов на основании обращений граждан, юридических лиц и государственных органов.

В документе говорится, что бесхозными считаются:

  • автомобили, которые имеют собственника, но он неизвестен;
  • брошенные собственником автомобили: машины, у которых отсутствуют кузовные детали, стекла, колеса, агрегаты и элементы, с неисправными замками и сквозными дырами более 10 кв. см;
  • машины, которые используются для складирования мусора и металлолома;
  • транспорт, загромождающий проезды, дворы, создающие помехи дорожному движению или расположенные на газонах и детских площадках.
«При выявлении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного, администрация округа в течение 14 рабочих дней со дня выявления организует проведение его обследования и составление акта о выявлении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного», — говорится в документе.

Затем в течение пяти дней чиновники должны найти владельца машины и опубликовать на сайте информацию о планируемой эвакуации. Но человек может вернуть свой автомобиль, до этого нужно предоставить документы о собственности.

Торги провалились: в Омске никто не захотел заниматься эвакуацией населения
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Эвакуация#Парковка#Дорожное движение#Городская администрация#Муниципальная собственность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика