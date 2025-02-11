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Posted 11 февраля, 11:53

Published 11 февраля, 11:53

Modified 11 февраля, 11:55

Updated 11 февраля, 11:55

Для нападающего Каблукова матч стал 1000-м в КХЛ

«Авангард» забил пять шайб в ворота соперника и одолел дальневосточный «Адмирал»

11 февраля 2025, 11:53
Фото: ХК Авангард. Для нападающего Каблукова матч стал 1000-м в КХЛ

Омский «Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 5:2

У омичей шайбы забросили Николай Прохоркин (дубль), Дамир Шарипзянов, Илья Каблуков и Константин Окулов.

Омский «Авангард» сегодня, 11 февраля встречался во Владивостоке с местным «Адмиралом». «Ястребы» победили со счетом 5:2.

В начале первого периода «Адмирал» устроил серию атак на ворота Никиты Серебрякова. Но и «ястребы» создали опасные моменты. На 9-й минуте матча «Авангард» открыл счет. Отличился Николай Прохоркин. Передачу отдал Наиль Якупов. Но спустя 5 минут хозяева льда сравняли. С передачи Александра Шепелева шайбу забросил Егор Петухов.

«Авангард» снова вышел вперед на 15-й минуте игры — 1:2. Автором шайбы стал Дамир Шарипзянов, передача у Ивана Игумнова. Под конец периода счет стал 1:3 в пользу «ястребов». Шайбу забросил Илья Каблуков, для него это 1000-й матч в КХЛ. «Адмирал» заменил вратаря — вместо Ильи Коновалова на льду появился Андрей Мишуров.

Дамир Шарипзянов стал автором второй шайбы
Дамир Шарипзянов стал автором второй шайбы. Фото: ХК Авангард

Первая половина второго периода прошла без заброшенных шайб, несмотря на старания «Адмирала». На 30-й минуте у «Авангарда» удалился Джованни Фьоре за толчок клюшкой. «Ястребы» выстояли в меньшинстве.

В конце второго периода «Адмирал» сократил отставание — 2:3. С передачи Степана Старкова шайбу в омские ворота отправил Павел Шэн. За полминуты до конца игрового отрезка «ястребы» снова забили — 2:4. Николай Прохоркин оформил дубль, ассист у Алексея Соловьева.

Джованни Фьоре
Джованни Фьоре. Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Адмирал» попробовал отыграться, но «ястребы» не уступали. «Авангард» создал несколько опасных моментов у ворот дальневосточной команды. На 57-й минуте омичи забили 5-ю шайбу. Отличился Константин Окулов. В атаке поучаствовали Райан Спунер и Семен Чистяков.

В конце периода «Адмирал» заменил голкипера на шестого полевого игрока, но результата это действие не принесло. Итоговый счет — 2:5.

Статистика матча:

  • Броски: 69-64;
  • Броски в створ: 39-42;
  • Голы: 2-5;
  • Вбрасывания: 32-37;
  • Блокированные броски: 11-21;
  • Силовые приемы: 11-13;
  • Отборы: 5-2;
  • Потери: 6-1;
  • Перехваты: 8-11;
  • Время в атаке: 09:29–09:26;
  • Штраф: 0-6.

Следующий матч «Авангард» проведет в Хабаровске против «Амура». Игра состоится в четверг, 13 января.

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