«Авангард» забил пять шайб в ворота соперника и одолел дальневосточный «Адмирал»

«Авангард» снова вышел вперед на 15-й минуте игры — 1:2. Автором шайбы стал Дамир Шарипзянов, передача у Ивана Игумнова. Под конец периода счет стал 1:3 в пользу «ястребов». Шайбу забросил Илья Каблуков, для него это 1000-й матч в КХЛ. «Адмирал» заменил вратаря — вместо Ильи Коновалова на льду появился Андрей Мишуров.