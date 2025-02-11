«Авангард» забил пять шайб в ворота соперника и одолел дальневосточный «Адмирал»

Posted 11 февраля, 11:53
Published 11 февраля, 11:53
Modified 11 февраля, 11:55
Updated 11 февраля, 11:55
Омский «Авангард» сегодня, 11 февраля встречался во Владивостоке с местным «Адмиралом». «Ястребы» победили со счетом 5:2.
В начале первого периода «Адмирал» устроил серию атак на ворота Никиты Серебрякова. Но и «ястребы» создали опасные моменты. На 9-й минуте матча «Авангард» открыл счет. Отличился Николай Прохоркин. Передачу отдал Наиль Якупов. Но спустя 5 минут хозяева льда сравняли. С передачи Александра Шепелева шайбу забросил Егор Петухов.
«Авангард» снова вышел вперед на 15-й минуте игры — 1:2. Автором шайбы стал Дамир Шарипзянов, передача у Ивана Игумнова. Под конец периода счет стал 1:3 в пользу «ястребов». Шайбу забросил Илья Каблуков, для него это 1000-й матч в КХЛ. «Адмирал» заменил вратаря — вместо Ильи Коновалова на льду появился Андрей Мишуров.
Первая половина второго периода прошла без заброшенных шайб, несмотря на старания «Адмирала». На 30-й минуте у «Авангарда» удалился Джованни Фьоре за толчок клюшкой. «Ястребы» выстояли в меньшинстве.
В конце второго периода «Адмирал» сократил отставание — 2:3. С передачи Степана Старкова шайбу в омские ворота отправил Павел Шэн. За полминуты до конца игрового отрезка «ястребы» снова забили — 2:4. Николай Прохоркин оформил дубль, ассист у Алексея Соловьева.
В третьем периоде «Адмирал» попробовал отыграться, но «ястребы» не уступали. «Авангард» создал несколько опасных моментов у ворот дальневосточной команды. На 57-й минуте омичи забили 5-ю шайбу. Отличился Константин Окулов. В атаке поучаствовали Райан Спунер и Семен Чистяков.
В конце периода «Адмирал» заменил голкипера на шестого полевого игрока, но результата это действие не принесло. Итоговый счет — 2:5.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в Хабаровске против «Амура». Игра состоится в четверг, 13 января.