Жителей Омской области предупредили о резких перепадах температуры на этой неделе

Posted 10 февраля, 11:46
Published 10 февраля, 11:46
Modified 10 февраля, 11:49
Updated 10 февраля, 11:49
В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о продолжении нестабильной погоды. По данным синоптиков, с 10 по 13 февраля на нее будет влиять теплый сектор североатлантического циклона, из-за этого температура снова превысит климатическую норму.
В первой половине недели в регионе будет преобладать облачность, стоит ждать осадков в виде снега и мокрого снега, а также усиления порывов ветра 13-18 м/с.
Завтра, 11 февраля, температура воздуха ночью опустится до -2…-7°, при прояснении до -12°, а днем поднимется до 0…-5°. 12 и 13 февраля ожидается ухудшение погодных условий, омичей ждет снег, сильный ветер и метель, преобладающая температура воздуха ночью -7…-12°, днем -3…-8°.
14 февраля температура понизится до -10…-15° ночью, при прояснении до -18…-23°, а днем до -7…-12°.
Напомним, что ранее о погодных капризах этой зимы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт пояснил, что погодные колебания вовсе не означают, что весна наступит раньше обычного, так как кратковременные оттепели зимой — это не редкость для Омской области.