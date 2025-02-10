Жителей Омской области предупредили о резких перепадах температуры на этой неделе

Завтра, 11 февраля, температура воздуха ночью опустится до -2…-7°, при прояснении до -12°, а днем поднимется до 0…-5°. 12 и 13 февраля ожидается ухудшение погодных условий, омичей ждет снег, сильный ветер и метель, преобладающая температура воздуха ночью -7…-12°, днем -3…-8°.

14 февраля температура понизится до -10…-15° ночью, при прояснении до -18…-23°, а днем до -7…-12°.