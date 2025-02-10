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Posted 10 февраля, 11:46

Published 10 февраля, 11:46

Modified 10 февраля, 11:49

Updated 10 февраля, 11:49

Погода в Омске на ближайшие дни

Жителей Омской области предупредили о резких перепадах температуры на этой неделе

10 февраля 2025, 11:46
Фото: 1MI. Погода в Омске на ближайшие дни
Температура воздуха будет опускаться до -23 и подниматься до +1 градуса.

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о продолжении нестабильной погоды. По данным синоптиков, с 10 по 13 февраля на нее будет влиять теплый сектор североатлантического циклона, из-за этого температура снова превысит климатическую норму.

В первой половине недели в регионе будет преобладать облачность, стоит ждать осадков в виде снега и мокрого снега, а также усиления порывов ветра 13-18 м/с.

Завтра, 11 февраля, температура воздуха ночью опустится до -2…-7°, при прояснении до -12°, а днем поднимется до 0…-5°. 12 и 13 февраля ожидается ухудшение погодных условий, омичей ждет снег, сильный ветер и метель, преобладающая температура воздуха ночью -7…-12°, днем -3…-8°.
14 февраля температура понизится до -10…-15° ночью, при прояснении до -18…-23°, а днем до -7…-12°.

Напомним, что ранее о погодных капризах этой зимы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт пояснил, что погодные колебания вовсе не означают, что весна наступит раньше обычного, так как кратковременные оттепели зимой — это не редкость для Омской области.

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