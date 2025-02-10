Защитник «Авангарда» Семен Чистяков рассказал о первом в карьере Матче Звезд КХЛ

Напомним, что следующий Матч Звезд КХЛ может пройти в Омске. Об этом после финальной игры в Новосибирске рассказал президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. По его словам, лига учитывает множество критериев при выборе города, в первую очередь, предпочтение отдается аренам, которые недавно открылись или планируются к открытию.