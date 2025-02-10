Защитник «Авангарда» Семен Чистяков рассказал о первом в карьере Матче Звезд КХЛ

Posted 10 февраля, 07:38
Published 10 февраля, 07:38
Modified 10 февраля, 07:40
Updated 10 февраля, 07:40
Защитник «Авангарда» Семен Чистяков поделился эмоциями от Матча Звезд КХЛ, который на выходных прошел в Новосибирске. Хоккеист принимал участие в мероприятии впервые в карьере. В финале дивизион Чернышева взял верх над Дивизионом Боброва со счетом 9:8.
«Это было незабываемо! Я первый раз здесь, атмосфера супер! Все понравилось, немного отдохнули и перезагрузились, сейчас снова в бой, будем готовиться к дальнейшим матчам», — рассказал Чистяков пресс-службе «Авангарда».
Чистяков отметил, что финальная игра проходила непросто, но дивизион настраивался на победу, так как для него это домашняя арена.
«Победа здесь? Все понимали, что для нашего дивизиона это домашняя арена, и мы хотели выиграть — в финале было непонятно, кто победит. Болельщики супер — и новосибирские, и из других городов», — добавил он.
В финальной игре с Дивизионом Боброва 23-летний Чистяков отметился результативной передачей.
Напомним, что следующий Матч Звезд КХЛ может пройти в Омске. Об этом после финальной игры в Новосибирске рассказал президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов. По его словам, лига учитывает множество критериев при выборе города, в первую очередь, предпочтение отдается аренам, которые недавно открылись или планируются к открытию.