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Posted 10 февраля, 16:44

Published 10 февраля, 16:44

Modified 10 февраля, 16:44

Updated 10 февраля, 16:44

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве пяти ФОКов в 2024 году

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве пяти ФОКов в 2024 году

10 февраля 2025, 16:44
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В минувшем году в разных районах Москвы девелоперы построили пять физкультурно-оздоровительных комплексов. Этой информацией поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заместителя мэра Москвы, в 2024 году в пяти столичных районах были возведены физкультурно-оздоровительные комплексы. Совокупная площадь сооружений, построенных на Щербинке, в Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине и Южном Бутове, превышает 46 тысяч квадратных метров. В число самых крупных объектов входит ФОК с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами в Западном Дегунино. Его площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров.

Девелоперы являются активными участниками процесса развития инфраструктуры спорта в разных районах столицы. Благодаря новым физкультурно-оздоровительным комплексам досуг москвичей становится более разнообразным, а активным образом жизни интересуется все большее количество горожан. Об этом пишет mos.ru.

По информации, представленной министром правительства Москвы, руководителем столичного департамента градостроительной политики Владиславом Овчинским, в конце 2024 года в районе Южное Бутово было завершено строительство ФОК площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание выросло на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В новом комплексе есть 25-метровый бассейн для взрослых и восьмиметровый — для детей, залы для занятий на тренажерах и кроссфита, а также два помещения для групповых тренировок.

Качество спортивных объектов, строящихся в Москве, тщательно контролируется в рамках поручения мэра Сергея Собянина.

В Комитете государственного строительного надзора города Москвы сообщают, что доступность спортивных занятий с каждым годом растет. Это происходит благодаря появлению новых объектов в жилых районах. Инвесторы являются активными участниками формирования спортивной инфраструктуры, действуя в рамках проектов по строительству жилья и деловых центров.

По словам Сергея Собянина, с 2011 года в Москве было возведено 327 спортивных объектов, из которых 168 построено с привлечением инвесторских средств.

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