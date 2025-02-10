Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве пяти ФОКов в 2024 году

По информации, представленной министром правительства Москвы, руководителем столичного департамента градостроительной политики Владиславом Овчинским, в конце 2024 года в районе Южное Бутово было завершено строительство ФОК площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание выросло на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В новом комплексе есть 25-метровый бассейн для взрослых и восьмиметровый — для детей, залы для занятий на тренажерах и кроссфита, а также два помещения для групповых тренировок.