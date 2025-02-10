Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве пяти ФОКов в 2024 году

Posted 10 февраля, 16:44
Published 10 февраля, 16:44
Modified 10 февраля, 16:44
Updated 10 февраля, 16:44
По словам заместителя мэра Москвы, в 2024 году в пяти столичных районах были возведены физкультурно-оздоровительные комплексы. Совокупная площадь сооружений, построенных на Щербинке, в Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине и Южном Бутове, превышает 46 тысяч квадратных метров. В число самых крупных объектов входит ФОК с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами в Западном Дегунино. Его площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров.
Девелоперы являются активными участниками процесса развития инфраструктуры спорта в разных районах столицы. Благодаря новым физкультурно-оздоровительным комплексам досуг москвичей становится более разнообразным, а активным образом жизни интересуется все большее количество горожан. Об этом пишет mos.ru.
По информации, представленной министром правительства Москвы, руководителем столичного департамента градостроительной политики Владиславом Овчинским, в конце 2024 года в районе Южное Бутово было завершено строительство ФОК площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание выросло на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров. В новом комплексе есть 25-метровый бассейн для взрослых и восьмиметровый — для детей, залы для занятий на тренажерах и кроссфита, а также два помещения для групповых тренировок.
Качество спортивных объектов, строящихся в Москве, тщательно контролируется в рамках поручения мэра Сергея Собянина.
В Комитете государственного строительного надзора города Москвы сообщают, что доступность спортивных занятий с каждым годом растет. Это происходит благодаря появлению новых объектов в жилых районах. Инвесторы являются активными участниками формирования спортивной инфраструктуры, действуя в рамках проектов по строительству жилья и деловых центров.
По словам Сергея Собянина, с 2011 года в Москве было возведено 327 спортивных объектов, из которых 168 построено с привлечением инвесторских средств.