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Posted 10 февраля, 09:58

Published 10 февраля, 09:58

Modified 10 февраля, 10:01

Updated 10 февраля, 10:01

В Омской области 679 отцов ушли в декрет

В отпуск с ребенком: больше полтысячи омских пап ушли в декрет

10 февраля 2025, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области 679 отцов ушли в декрет

Рассказываем о размере пособия по уходу за ребенком и кто имеет право на его выплату.

Управляющий Отделением СФР Ольга Ступичева рассказала Городу55, что в Омской области 679 отцов оформили отпуск по уходу за ребенком. При этом если кто-то из них решит выйти из «декрета» раньше, то за ним останется право на пособие. Соответствующий закон вступил в силу еще в прошлом году.

Стоит отметить, что право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет имеют не только мама и папа, а также любой другой родственник, который ухаживает за младенцем. В этом случае именно он и будет получать пособие.

«Это правило действует и при условиях работы на неполный рабочий день или дистанционно из дома. Пособие также сохраняется у родителей, которые в период отпуска по уходу за ребенком будут трудиться у другого работодателя», — добавила Ольга Ступичева.

Добавим, что размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года. В Омской области с 1 февраля 2025 года минимальный размер данной выплаты составляет 11 619,40 рублей, максимальный — 68 995,48 рублей в месяц.

В 2024 году в отпуске по уходу за ребенком находились 16 тысяч работающих омичей. На выплату пособия региональное отделение СФР направило 1,5 миллиарда рублей.

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#Ольга Скворцова#Экономика#Работа#Омск#Отпуск#Родители#Выплаты#Закон#Декрет#Пособие#СФР
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