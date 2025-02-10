В отпуск с ребенком: больше полтысячи омских пап ушли в декрет

Posted 10 февраля, 09:58
Published 10 февраля, 09:58
Modified 10 февраля, 10:01
Updated 10 февраля, 10:01
Управляющий Отделением СФР Ольга Ступичева рассказала Городу55, что в Омской области 679 отцов оформили отпуск по уходу за ребенком. При этом если кто-то из них решит выйти из «декрета» раньше, то за ним останется право на пособие. Соответствующий закон вступил в силу еще в прошлом году.
Стоит отметить, что право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет имеют не только мама и папа, а также любой другой родственник, который ухаживает за младенцем. В этом случае именно он и будет получать пособие.
«Это правило действует и при условиях работы на неполный рабочий день или дистанционно из дома. Пособие также сохраняется у родителей, которые в период отпуска по уходу за ребенком будут трудиться у другого работодателя», — добавила Ольга Ступичева.
Добавим, что размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года. В Омской области с 1 февраля 2025 года минимальный размер данной выплаты составляет 11 619,40 рублей, максимальный — 68 995,48 рублей в месяц.
В 2024 году в отпуске по уходу за ребенком находились 16 тысяч работающих омичей. На выплату пособия региональное отделение СФР направило 1,5 миллиарда рублей.