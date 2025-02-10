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Posted 10 февраля, 09:43

Published 10 февраля, 09:43

Modified 10 февраля, 09:45

Updated 10 февраля, 09:45

Помещение пивоварни находится в аренде

В Омской области за 10 млн рублей выставили на продажу пивной завод

10 февраля 2025, 09:43
Фото: Изображение Midjourney. Помещение пивоварни находится в аренде
В Кормиловке собственник выставил на продажу пивоварню «Сварус». Производство укомплектовано необходимым оборудованием.

В поселке Кормиловка Омской области выставили на продажу пивоварню «Сварус». Цена готового бизнеса составляет 9,9 млн рублей. Помещение находится в аренде.

«Производительность — до 64 тонн готового продукта в месяц. Действующее юридическое лицо со всеми разрешительными и регистрационными документами, также стоит на учете в реестре производителей напитков, имеются все официальные документы на каждую единицу оборудования. Налаженная логистика в Омск и каналы сбыта», — говорится в объявлении.

Собственник сообщает что цех укомлектован всем необходимым оборудованием.

Цех укомлектован необходимым оборудованием
Цех укомлектован необходимым оборудованием
Цех укомлектован необходимым оборудованием
Цех укомлектован необходимым оборудованием. Фото: Авито

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#Евгений Игишев#Бизнес#Омская область#Продажа#Пивной завод#Логистика#Пивоварня#Кормиловка
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