В Омской области за 10 млн рублей выставили на продажу пивной завод

Posted 10 февраля, 09:43
Published 10 февраля, 09:43
Modified 10 февраля, 09:45
Updated 10 февраля, 09:45
В поселке Кормиловка Омской области выставили на продажу пивоварню «Сварус». Цена готового бизнеса составляет 9,9 млн рублей. Помещение находится в аренде.
«Производительность — до 64 тонн готового продукта в месяц. Действующее юридическое лицо со всеми разрешительными и регистрационными документами, также стоит на учете в реестре производителей напитков, имеются все официальные документы на каждую единицу оборудования. Налаженная логистика в Омск и каналы сбыта», — говорится в объявлении.
Собственник сообщает что цех укомлектован всем необходимым оборудованием.
Ранее Город55 рассказывал, что участок на Центральном пляже Омска выставили на продажу за 60 млн рублей.