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Posted 10 февраля, 13:18

Published 10 февраля, 13:18

Modified 10 февраля, 13:18

Updated 10 февраля, 13:18

Центр «Эрмитаж-Сибирь»

В омском центре «Эрмитаж-Сибирь» запустили «звуковой душ» для посетителей

10 февраля 2025, 13:18
Фото: Сайт музея им. Врубеля. Центр «Эрмитаж-Сибирь»
Акустические эффекты позволяют услышать, как «звучит» картина.

В омском центре «Эрмитаж-Сибирь» посетителям представили систему направленного звука «звуковой душ», она появилась на выставке «Петр I и его эпоха». «Звуковой душ» разработала компания DES-TECH, он позволяет слышать звуки, дополняющие картину, при этом не мешая другим, так как датчик находится четко над картиной, пишет «Омскрегион».

Разработчики отмечают, что «душ» можно адаптировать для групповых экскурсий. В «Эрмитаж-Сибирь» установлены четыре таких устройства, еще два можно найти в корпусе музея на улице Ленина, но уже в формате «музыкальной шкатулки». Стоимость одного купола — 50 тысяч рублей.

Напомним, что недавно российское издательство Alpaca выпустило книгу под названием «Егор и Яна. Печаль моя светла» (18+). Это графический роман, который позиционируется как «первый официальный комикс о Егоре Летове и Янке Дягилевой», издание уже появилось на маркетплейсах.

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#Анастасия Баянова#Выставки#Омск#Омская область#Выставка#Новости#Эрмитаж-Сибирь
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