В омском центре «Эрмитаж-Сибирь» запустили «звуковой душ» для посетителей

Разработчики отмечают, что «душ» можно адаптировать для групповых экскурсий. В «Эрмитаж-Сибирь» установлены четыре таких устройства, еще два можно найти в корпусе музея на улице Ленина, но уже в формате «музыкальной шкатулки». Стоимость одного купола — 50 тысяч рублей.