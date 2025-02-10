В Омске скончалась заслуженная учительница математики

В Омске скоропостижно скончалась заслуженная работница сферы образования. В официальном сообществе гимназии №75 в «ВКонтакте» появилось сообщение об уходе из жизни Людмилы Николаевны Кострюковой, учительницы математики, алгебры и физики. Она проработала в школе 38 лет.