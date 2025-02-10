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Posted 10 февраля, 08:59

Published 10 февраля, 08:59

Modified 10 февраля, 09:01

Updated 10 февраля, 09:01

В Омске ушла из жизни заслуженная учительница математики

В Омске скончалась заслуженная учительница математики

10 февраля 2025, 08:59
Фото: 1MI.

В Омске ушла из жизни заслуженная учительница математики

Людмила Кострюкова проработала в школе 38 лет.

В Омске скоропостижно скончалась заслуженная работница сферы образования. В официальном сообществе гимназии №75 в «ВКонтакте» появилось сообщение об уходе из жизни Людмилы Николаевны Кострюковой, учительницы математики, алгебры и физики. Она проработала в школе 38 лет.

«Прощание состоится 11.02 с 12 до 13 часов по адресу: Карбышева 41/4», — уточнили в администрации гимназии.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Людмилы Николаевны.

Напомним: на прошлой неделе скончался профессор ОмГУ, доктор философских наук Владимир Филатов.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Гимназия#Некролог
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