В Омске скончалась заслуженная учительница математики

Posted 10 февраля, 08:59
Published 10 февраля, 08:59
Modified 10 февраля, 09:01
Updated 10 февраля, 09:01
В Омске скоропостижно скончалась заслуженная работница сферы образования. В официальном сообществе гимназии №75 в «ВКонтакте» появилось сообщение об уходе из жизни Людмилы Николаевны Кострюковой, учительницы математики, алгебры и физики. Она проработала в школе 38 лет.
«Прощание состоится 11.02 с 12 до 13 часов по адресу: Карбышева 41/4», — уточнили в администрации гимназии.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Людмилы Николаевны.
Напомним: на прошлой неделе скончался профессор ОмГУ, доктор философских наук Владимир Филатов.