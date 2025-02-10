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Posted 10 февраля, 09:30

Published 10 февраля, 09:30

Modified 10 февраля, 09:36

Updated 10 февраля, 09:36

В Омске назвали размер зарплат руководителей основных вузов

В Омске озвучили зарплаты глав основных вузов

10 февраля 2025, 09:30

В Омске назвали размер зарплат руководителей основных вузов

Доход ректора может составлять до 400 тысяч рублей в месяц.

В Омске проанализировали размер зарплат руководителей основных вузов. Из данных, опубликованных НГС55, следует, что самым богатым из ректоров может считаться глава аграрного университета Оксана Шумакова, общий доход которой за 2021 год (последний год, за который есть данные) составил 5 млн рублей. Это 416 тысяч рублей в месяц.

Ректоры медицинского университета и университета путей сообщения (Мария Ливзан и Сергей Овчаренко соответственно) зарабатывают за год 4,8 млн рублей: это данные за 2021 год для Ливзан и за 2020 для Овчаренко. Это дает ежемесячный доход в 400 тысяч рублей.

Немногим уступает коллегам ректор ОмГУ Сергей Замятин, назначенный в конце 2022 года: в 2023 году он зарабатывал 353 тысячи рублей в месяц. Доход главы СибАДИ Александра Жигадло за тот же период составлял 260 тысяч рублей в месяц.

Данных о заработке нынешних глав ОмГПУ и ОмГТУ пока нет. Предыдущий ректор технического университета Василий Фефелов зарабатывал 337 тысяч рублей в месяц. Нынешний ректор педуниверситета Наталья Макарова в бытность свою проректором получала в месяц 237 тысяч рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Зарплаты#Новости#Александр Жигадло#Сергей Замятин#Вузы#Оксана Шумакова
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