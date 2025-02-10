В Омске озвучили зарплаты глав основных вузов

В Омске проанализировали размер зарплат руководителей основных вузов. Из данных, опубликованных НГС55, следует, что самым богатым из ректоров может считаться глава аграрного университета Оксана Шумакова, общий доход которой за 2021 год (последний год, за который есть данные) составил 5 млн рублей. Это 416 тысяч рублей в месяц.