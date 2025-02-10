В Омске отдали под суд водителя, из-за которого пострадал пассажир такси

Posted 10 февраля, 10:11
Published 10 февраля, 10:11
Modified 10 февраля, 10:13
Updated 10 февраля, 10:13
Прокуратура Омска передала в Центральный районный суд уголовное дело в отношении 21-летнего горожанина, который, по данным следствия, в пьяном виде сел за руль автомобиля и спровоцировал ДТП.
Инцидент произошел ночью 18 августа 2024 года. Мужчина, сидевший за рулем принадлежавшей родственнику машины «Хендай Сантафе», выехал на «красный» на перекресток проспекта Карла Маркса и Ленинградской площади, начал поворачивать влево и врезался в такси «Хендай Солярис».
«В результате ДТП пассажир такси получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Водитель «Хендай Сантафе» полностью признал свою вину. Теперь его будут судить, причем ему грозит до 7 лет заключения.