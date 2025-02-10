gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 10:11

Published 10 февраля, 10:11

Modified 10 февраля, 10:13

Updated 10 февраля, 10:13

Водителя, из-за которого пострадал пассажир такси, отдали под суд

В Омске отдали под суд водителя, из-за которого пострадал пассажир такси

10 февраля 2025, 10:11
Фото: 1MI.

Водителя, из-за которого пострадал пассажир такси, отдали под суд

Обвиняемому грозит до 7 лет колонии.

Прокуратура Омска передала в Центральный районный суд уголовное дело в отношении 21-летнего горожанина, который, по данным следствия, в пьяном виде сел за руль автомобиля и спровоцировал ДТП.

Инцидент произошел ночью 18 августа 2024 года. Мужчина, сидевший за рулем принадлежавшей родственнику машины «Хендай Сантафе», выехал на «красный» на перекресток проспекта Карла Маркса и Ленинградской площади, начал поворачивать влево и врезался в такси «Хендай Солярис».

«В результате ДТП пассажир такси получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Водитель «Хендай Сантафе» полностью признал свою вину. Теперь его будут судить, причем ему грозит до 7 лет заключения.

#Николай Эйхвальд#Происшествия#ДТП#Прокуратура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика