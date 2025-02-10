В Омске началась прокурорская проверка из-за курсанта, провалившегося под землю

В омской прокуратуре откликнулись на сообщения о ЧП, которое произошло 8 февраля на улице Перелета. Как писал Город55, земля в одном месте внезапно провалилась, и случайный пешеход (курсант академии МВД) оказался по пояс в воде. Прохожий, тоже курсант, вызвал спасателей, те извлекли молодого человека из ямы, и госпитализация ему не понадобилась. Однако на этом история не закончилась.