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Posted 10 февраля, 15:28

Published 10 февраля, 15:28

Modified 10 февраля, 15:31

Updated 10 февраля, 15:31

Обвал земли в Кировском округе стал причиной прокурорской проверки

В Омске началась прокурорская проверка из-за курсанта, провалившегося под землю

10 февраля 2025, 15:28
Фото: 1MI.

Обвал земли в Кировском округе стал причиной прокурорской проверки

Молодой человек серьезно не пострадал, но иск о возмещении морального вреда все же будет подан.

В омской прокуратуре откликнулись на сообщения о ЧП, которое произошло 8 февраля на улице Перелета. Как писал Город55, земля в одном месте внезапно провалилась, и случайный пешеход (курсант академии МВД) оказался по пояс в воде. Прохожий, тоже курсант, вызвал спасателей, те извлекли молодого человека из ямы, и госпитализация ему не понадобилась. Однако на этом история не закончилась.

Прокуратура Кировского округа начала в связи с этим инцидентом проверку. Специалисты будут выяснять, сделали ли ресурсонабжающая организация и городские власти все необходимое, чтобы предотвратить обрушение водопроводного коллектора.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, а также оказана помощь в подготовке искового заявления о взыскании с виновных лиц причиненного морального вреда», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Началась еще и доследственная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль.

Омский курсант академии МВД спас товарища, провалившегося под землю
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Прокуратура#Новости#Обвал грунта
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