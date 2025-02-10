В Омске началась прокурорская проверка из-за курсанта, провалившегося под землю

Posted 10 февраля, 15:28
Published 10 февраля, 15:28
Modified 10 февраля, 15:31
Updated 10 февраля, 15:31
В омской прокуратуре откликнулись на сообщения о ЧП, которое произошло 8 февраля на улице Перелета. Как писал Город55, земля в одном месте внезапно провалилась, и случайный пешеход (курсант академии МВД) оказался по пояс в воде. Прохожий, тоже курсант, вызвал спасателей, те извлекли молодого человека из ямы, и госпитализация ему не понадобилась. Однако на этом история не закончилась.
Прокуратура Кировского округа начала в связи с этим инцидентом проверку. Специалисты будут выяснять, сделали ли ресурсонабжающая организация и городские власти все необходимое, чтобы предотвратить обрушение водопроводного коллектора.
«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, а также оказана помощь в подготовке искового заявления о взыскании с виновных лиц причиненного морального вреда», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Началась еще и доследственная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль.