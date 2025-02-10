Сотни новых пациентов. Сколько омичей узнали о диагнозе ВИЧ в прошлом году

Posted 10 февраля, 06:09
Published 10 февраля, 06:09
Modified 10 февраля, 06:11
Updated 10 февраля, 06:11
В минздраве Омской области Городу55 рассказали о показателях заболеваемости вирусом имуннодефицита человека. В ведомстве отметили, что в последние три года в регионе снижается заболеваемость ВИЧ.
«Показатель заболеваемости в 2024 году ниже показателя заболеваемости 2022 года на 5,36 процента. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Омской области в 2024 году составил 54,7 на 100 тысяч населения: на территории города Омска — 56,3 на 100 тысяч населения, на территории муниципальных районов Омской области — 52,3 на 100 тысяч населения», — ответили в минздраве на письменный запрос Города55.
На 1 февраля 2025 года показатель заболеваемости составил 3,0 на 100 тысяч населения.
Прямые цифры о новых пациентах в минздраве не назвали. Но с учетом последних данных Росстата, в Омской области на 1 января проживали 1 805 443 человека. Это означает, что в 2024 году в регионе выявили около 1000 новых случаев заражения ВИЧ. Для сравнения, в 2022 году зарегистрировали 1100 случаев инфицирования.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения определяет отношение численности выявленных или взятых на учет больных в течение года с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности населения.
Ранее омский врач-эпидемиолог Ксения Луговина рассказала о способах передачи вируса иммунодефицита, лечении и профилактике.