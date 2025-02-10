Сотни новых пациентов. Сколько омичей узнали о диагнозе ВИЧ в прошлом году

Прямые цифры о новых пациентах в минздраве не назвали. Но с учетом последних данных Росстата, в Омской области на 1 января проживали 1 805 443 человека. Это означает, что в 2024 году в регионе выявили около 1000 новых случаев заражения ВИЧ. Для сравнения, в 2022 году зарегистрировали 1100 случаев инфицирования.