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Posted 10 февраля, 09:45

Published 10 февраля, 09:45

Modified 10 февраля, 09:47

Updated 10 февраля, 09:47

Семен Чистяков

Семен Чистяков стал лучшим защитником недели по версии КХЛ

10 февраля 2025, 09:45
Фото: ХК «Авангард». Семен Чистяков
«Ястреб» набрал четыре очка в четырех последних матчах.

В Континентальной хоккейной лиге назвали имя игрока, который стал лучшим на прошедшей неделе регулярного чемпионата. Им стал защитник «Авангарда» Семен Чистяков. «Ястреб» набрал 4 (2+2) очка в четырех матчах, показатель полезности составил +5.

На счету Чистякова победная шайба в матче с «Адмиралом», который завершился со счетом 4:1 (после него защитник был признал игроком дня КХЛ), а также три блокированных броска, четыре силовых приема, два отбора шайбы и три перехвата.

Семен Чистяков
Семен Чистяков. Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что в конце января капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в число лучших игроков КХЛ за две недели. Ястреб» занял заключительное десятое место с коэффициентом 3.70. В числе лучших также оказались Джош Ливо из «Салавата Юлаева» (4.90), Александр Никишин из СКА (4.85) и Виталий Кравцов из «Трактора» (4.68).

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