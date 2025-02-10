Семен Чистяков стал лучшим защитником недели по версии КХЛ

Posted 10 февраля, 09:45
Published 10 февраля, 09:45
Modified 10 февраля, 09:47
Updated 10 февраля, 09:47
В Континентальной хоккейной лиге назвали имя игрока, который стал лучшим на прошедшей неделе регулярного чемпионата. Им стал защитник «Авангарда» Семен Чистяков. «Ястреб» набрал 4 (2+2) очка в четырех матчах, показатель полезности составил +5.
На счету Чистякова победная шайба в матче с «Адмиралом», который завершился со счетом 4:1 (после него защитник был признал игроком дня КХЛ), а также три блокированных броска, четыре силовых приема, два отбора шайбы и три перехвата.
Напомним, что в конце января капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в число лучших игроков КХЛ за две недели. Ястреб» занял заключительное десятое место с коэффициентом 3.70. В числе лучших также оказались Джош Ливо из «Салавата Юлаева» (4.90), Александр Никишин из СКА (4.85) и Виталий Кравцов из «Трактора» (4.68).