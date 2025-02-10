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Posted 10 февраля, 14:20

Published 10 февраля, 14:20

Modified 10 февраля, 14:20

Updated 10 февраля, 14:20

Иллюстрация

Сегодня в Омске: исчезновение лекарств, кабачковый дефицит и рекордные уловы

10 февраля 2025, 14:20
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омских аптеках закончились важные лекарства

Омичи рассказали, что не могут получить лекарства по льготным рецептам уже более двух месяцев. С проблемой столкнулись не только жители областного центра, но и Москаленского района Омской области. В министерстве здравоохранения в ответ на жалобы заявили, что медикаменты поступают в Омскую область и быстро распределяются по аптечным сетям.

Омичи пожаловались на отсутствие жизненно важных лекарств в аптеках
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Новость №2. Капибары в омском зоопарке «попросили» любимые угощения

В омском зоопарке рассказали, что у капибар закончились запасы кабачков и тыкв, которые осенью приносили неравнодушные горожане. Теперь животные привыкают к новым овощам — капусте и салату, правда, они уже не кажутся такими вкусными. В омском «ЭкоЦентре» обратились к жителям города с просьбой — если у кого-то остались кабачки или тыквы, которые некуда девать после зимы, их с радостью примут на корм капибарам.

Кабачковый дефицит: капибары в омском зоопарке остались без лакомств
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Новость №3. Омские рыбаки раскрыли самые клевые места в области

В сообществе «Рыбалка в Омске» жители Омской области поделились, где в регионе находятся самые рыбные места. Как оказалось, особенно удачным в последние дни стало озеро Салтаим. Один из рыбаков рассказал, что прибыл на место вечером около 18:00 и сразу приступил к ловле. Клев был активным до полуночи, к 00:40 он решил завершить рыбалку, поскольку улов оказался более чем внушительным — целая сумка весом 32 килограмма.

Клюет мешками: омские рыбаки поделились рекордными уловами
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