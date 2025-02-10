Сегодня в Омске: исчезновение лекарств, кабачковый дефицит и рекордные уловы

В омском зоопарке рассказали, что у капибар закончились запасы кабачков и тыкв, которые осенью приносили неравнодушные горожане. Теперь животные привыкают к новым овощам — капусте и салату, правда, они уже не кажутся такими вкусными. В омском «ЭкоЦентре» обратились к жителям города с просьбой — если у кого-то остались кабачки или тыквы, которые некуда девать после зимы, их с радостью примут на корм капибарам.