Сегодня в Омске: исчезновение лекарств, кабачковый дефицит и рекордные уловы

Posted 10 февраля, 14:20
Published 10 февраля, 14:20
Modified 10 февраля, 14:20
Updated 10 февраля, 14:20
Новость №1. В омских аптеках закончились важные лекарства
Омичи рассказали, что не могут получить лекарства по льготным рецептам уже более двух месяцев. С проблемой столкнулись не только жители областного центра, но и Москаленского района Омской области. В министерстве здравоохранения в ответ на жалобы заявили, что медикаменты поступают в Омскую область и быстро распределяются по аптечным сетям.
Новость №2. Капибары в омском зоопарке «попросили» любимые угощения
В омском зоопарке рассказали, что у капибар закончились запасы кабачков и тыкв, которые осенью приносили неравнодушные горожане. Теперь животные привыкают к новым овощам — капусте и салату, правда, они уже не кажутся такими вкусными. В омском «ЭкоЦентре» обратились к жителям города с просьбой — если у кого-то остались кабачки или тыквы, которые некуда девать после зимы, их с радостью примут на корм капибарам.
Новость №3. Омские рыбаки раскрыли самые клевые места в области
В сообществе «Рыбалка в Омске» жители Омской области поделились, где в регионе находятся самые рыбные места. Как оказалось, особенно удачным в последние дни стало озеро Салтаим. Один из рыбаков рассказал, что прибыл на место вечером около 18:00 и сразу приступил к ловле. Клев был активным до полуночи, к 00:40 он решил завершить рыбалку, поскольку улов оказался более чем внушительным — целая сумка весом 32 килограмма.