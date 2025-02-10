С вниманием к мелочам: какие подарки на 14 февраля продают на Авито в Омске

Posted 10 февраля, 05:38
Published 10 февраля, 05:38
Modified 10 февраля, 05:40
Updated 10 февраля, 05:40
14 февраля многие пары считают особенным днем. Именно в эту дату особенно хочется порадовать свою вторую половинку, подарить необычный подарок или устроить запоминающееся свидание. Однако не всегда идея для сюрприза приходит сама, и выбор становится сложной задачей.
В таких случаях стоит обратиться не только к предложениям магазинов и маркетплейсов, но и заглянуть на популярные сайты объявлений. Какие варианты подарков доступны омичам на «Авито» — в материале Города55.
Чековая книжка желаний — необычный и бюджетный подарок, который возлюбленный или возлюбленная запомнят надолго. У продавца из Омска можно приобрести книжку на 12 желаний, каждый может выбрать свои, среди возможных вариантов следующие: завтрак в постель, ужин при свечах, совместная прогулка по парку, медитация вдвоем и другие.
«Это не просто вещь, a символ вашей любви, заботы и внимания. Каждый чек — это воспоминание: утренний кофе в постель, день без забот или вечерний фильм вдвоем. Ваш любимый человек чувствует, что вы знаете, что ему нужно, и цените каждую деталь. Это напоминание: „Ты для меня — самое важное“», — написано в объявлении.
Стоимость такого подарка — 700 рублей.
Для любителей сладкого отлично подойдет необычная композиция из конфет в виде букета. Такой вариант выглядит интереснее, чем привычные цветы, и простоит намного дольше, конечно, если получится удержаться от таких аппетитных «бутонов».
Продавец отмечает, что может сделать букет в зависимости от ваших предпочтений и бюджета, наполнение также может быть разным и даже включать живые цветы (в этом случае необходимо делать предзаказ за два дня). Такой подарок обойдется в 1 800 рублей.
Для сохранения самых важных моментов совместной жизни подойдет трек-пластинка с любимой песней и фотографией. Приятное и необычное дополнение — ее можно оживлять с помощью технологий виртуальной реальности, нужно просто навести камеру на специальный QR-код, отсканировать его, а затем сделать фокус на фото. Цена такого подарка — 990 рублей.
Конфеты с вашим фото — способ сделать приятное второй половинке, не потратив на это большую сумму. В набор входит 12 конфет, на упаковке части из них будет располагаться ваше фото, а на других — цитаты со знаменитых вкладышей жвачек «Love is».
«Идеальный вариант подарка который подойдет как для девушки так и для парня. Подарочный набор конфет созданный именно для вашей второй половинки», — говорится в объявлении.
Стоимость такого набора — 500 рублей, заказ можно отправить в любой город России.
Еще один вариант необычного и памятного подарка — уникальная футболка, на которой будут ваши любимые фотографии, надписи или рисунки. Каждый может выбрать индивидуальный дизайн, также от ваших предпочтений зависит цвет самой футболки.
«B моей студии вы можете заказать футболку с фотографиями подруги, другa, парня, мамы, папы, коллеги и др. Разместить QR-код с любимой песней, дату вашего знакомства, либo значимую для вас дату. Такой подарок точно оценит каждый и с радостью поселит в свой гардероб», — пишет автор объявления.
Цена футболки с уникальным принтом — 2 200 рублей.
Особенное свидание в День святого Валентина — то, что вторая половинка запомнит надолго. Такой подарок сможет не только подарить ценные эмоции, но и наполнит хорошим настроением несколько следующих дней. В Омске есть множество мест, где можно организовать необычное свидание, расскажем подробнее о некоторых из них:
На этом свидании вы проведете время в атмосфере творчества и спокойствия, а также попробуете себя в живописи или изделии фигур из эпоксидной смолы. Такой формат свиданий подразумевает возможность выбора тематики, рисунка или формы изделия, каждый найдет вариант по душе.
«Идеальный вариант для романтического вечера! При желании — можно пригласить фотографa и запечатлеть этот прекрасный день, есть возможность выездного арт- свидания, в ресторане, фотостудии», — пишет автор объявления на «Авито».
На таком свидании вы не только проведете время вместе, но и получите памятный подарок — фотo радужек глаз. Снимок делается в начале мероприятия, за время его подготовки (около 2,5 часов) гостям предлагают посмотреть фильм в романтичной обстановке и устроить небольшой перекус.
Вариант свидания, которое точно останется в памяти и даже сможет изменить жизнь — полет на самолете вдвоем, только вы и пилот. Во время такого свидания можно не только увидеть город с высоты птичьего полета, но и насладиться атмосферой праздника всех влюбленных. Доступна также специальная услуга — предложение руки и сердца прямо на борту самолета.
Ранее Город55 рассказывал, какие подарки на День святого Валентина омичи считают самыми популярными. В топ попали парфюм, цветы, ювелирные украшения, изделия ручной работы, одежда, путешествие, вино или другой алкоголь.