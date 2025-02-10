С вниманием к мелочам: какие подарки на 14 февраля продают на Авито в Омске

Вариант свидания, которое точно останется в памяти и даже сможет изменить жизнь — полет на самолете вдвоем, только вы и пилот. Во время такого свидания можно не только увидеть город с высоты птичьего полета, но и насладиться атмосферой праздника всех влюбленных. Доступна также специальная услуга — предложение руки и сердца прямо на борту самолета.