Появились подробности судебного заседания по делу о золоотвале ТЭЦ с участием ТГК-11

Posted 10 февраля, 14:05
Published 10 февраля, 14:05
Modified 10 февраля, 14:05
Updated 10 февраля, 14:05
Член общественной палаты Российской Федерации Владимир Лифантьев поделился подробностями судебного заседания по делу ТГК-11 в своем телеграм-канале. Он рассказал, что организация продолжает стоять на том, что подтопление окружающих золоотвал территорий никак не связано с этим сооружением. При этом эксперт от прокуратуры утверждает обратное, говоря о зависимости уровня грунтовых вод от работы золоотвала.
Во время судебного заседания о проблеме высказались и организаций, на которые ТГК-11 пытается переложить вину. Одна из них — «ОмскВодоканал». Он сам провел экспертизу воды из канавы около золоотвала и выяснил: по составу примесей она соответствует воде с золоотвала. Представитель УДХБ же заметил, что на «снежный» полигон в этом районе за зиму вывозится порядка 250 тысяч кубометров снега. Цифра, как отметил Лифантьев, не сравнимая с «оценочными» 2 миллионами тонн.
Напомним, что в результате суд обязал ТГК-11 привести в нормативное состояние городские ТЭЦ и Кировскую котельную. Для этого у компании есть больше полугода.