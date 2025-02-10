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Posted 10 февраля, 14:05

Published 10 февраля, 14:05

Modified 10 февраля, 14:05

Updated 10 февраля, 14:05

В омском суде продолжаются заседания по делу ТГК-11

Появились подробности судебного заседания по делу о золоотвале ТЭЦ с участием ТГК-11

10 февраля 2025, 14:05
Фото: 1MI. В омском суде продолжаются заседания по делу ТГК-11
Организации, которые ТГК-11 попытался обвинить в подтоплении золоотвала, представили свои версии событий.

Член общественной палаты Российской Федерации Владимир Лифантьев поделился подробностями судебного заседания по делу ТГК-11 в своем телеграм-канале. Он рассказал, что организация продолжает стоять на том, что подтопление окружающих золоотвал территорий никак не связано с этим сооружением. При этом эксперт от прокуратуры утверждает обратное, говоря о зависимости уровня грунтовых вод от работы золоотвала.

Во время судебного заседания о проблеме высказались и организаций, на которые ТГК-11 пытается переложить вину. Одна из них — «ОмскВодоканал». Он сам провел экспертизу воды из канавы около золоотвала и выяснил: по составу примесей она соответствует воде с золоотвала. Представитель УДХБ же заметил, что на «снежный» полигон в этом районе за зиму вывозится порядка 250 тысяч кубометров снега. Цифра, как отметил Лифантьев, не сравнимая с «оценочными» 2 миллионами тонн.

Напомним, что в результате суд обязал ТГК-11 привести в нормативное состояние городские ТЭЦ и Кировскую котельную. Для этого у компании есть больше полугода.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#АО «ТГК-11»#Золоотвал
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