Появились подробности судебного заседания по делу о золоотвале ТЭЦ с участием ТГК-11

Во время судебного заседания о проблеме высказались и организаций, на которые ТГК-11 пытается переложить вину. Одна из них — «ОмскВодоканал». Он сам провел экспертизу воды из канавы около золоотвала и выяснил: по составу примесей она соответствует воде с золоотвала. Представитель УДХБ же заметил, что на «снежный» полигон в этом районе за зиму вывозится порядка 250 тысяч кубометров снега. Цифра, как отметил Лифантьев, не сравнимая с «оценочными» 2 миллионами тонн.