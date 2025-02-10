Потепление до +2 и мощный снегопад придут в Омскую область

Posted 10 февраля, 17:06
Published 10 февраля, 17:06
Modified 10 февраля, 17:08
Updated 10 февраля, 17:08
В конце февраля в Омской области будет очень переменчивая погода. По прогнозу сервиса Ventusky, почти всю следующую неделю будут холода в пределах -13… -17 градусов, однако утром 23 февраля температура воздуха местами по региону резко поднимется до +2 градусов. В то же время ожидается сильный снегопад. Но уже днем вновь похолодает до -9.
По предварительному прогнозу, после этого столбик термометра снова начнет опускаться. Днем 24 февраля синоптики обещают до -15 градусов.
Добавим, что, по данным сервиса «Ну и погода», сильного потепления в конце февраля омичам ждать не стоит. В среднем температура воздуха будет около -8… -12 градусов.