gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 17:06

Published 10 февраля, 17:06

Modified 10 февраля, 17:08

Updated 10 февраля, 17:08

Потепление до +2 и мощный снегопад придут в Омскую область

Потепление до +2 и мощный снегопад придут в Омскую область

10 февраля 2025, 17:06
Фото: 1MI.
Такой сюрприз погода устроит на 23 февраля.

В конце февраля в Омской области будет очень переменчивая погода. По прогнозу сервиса Ventusky, почти всю следующую неделю будут холода в пределах -13… -17 градусов, однако утром 23 февраля температура воздуха местами по региону резко поднимется до +2 градусов. В то же время ожидается сильный снегопад. Но уже днем вновь похолодает до -9.

Погода в Омске на 23 февраля
Погода в Омске на 23 февраля
Погода в Омске на 23 февраля. Фото: Ventusky

По предварительному прогнозу, после этого столбик термометра снова начнет опускаться. Днем 24 февраля синоптики обещают до -15 градусов.

Добавим, что, по данным сервиса «Ну и погода», сильного потепления в конце февраля омичам ждать не стоит. В среднем температура воздуха будет около -8… -12 градусов.

Скоро по Омской области ударят мощные морозы
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Потепление#Температура#Прогноз#Синоптики#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика