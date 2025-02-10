gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 07:58

Published 10 февраля, 07:58

Modified 10 февраля, 07:58

Updated 10 февраля, 07:58

Педагог из Омска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»

Педагог из Омска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»

10 февраля 2025, 07:58
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка».
Итогом новогодней акции от торговой сети для Светланы Шайтуровой из Омска стал один миллион рублей. Когда она услышала о выигрыше не поверила своему счастью.

Светлана — многодетная мама, преподаватель и просто человек, который любит радовать себя и близких приятными сюрпризами. Как пояснила сама Светлана, о новогодней акции она узнала через мобильное приложение «Пятёрочки» и решила принять участие, тем более, что ключевым элементом акции была онлайн-игра, за которой Светлана и так проводит много свободного времени.

— Я очень люблю игры и с интересом проходила уровни, собирая свой виртуальный парк развлечений. До конца дойти не успела, но это не помешало мне выиграть ценный приз за покупки в сети магазинах. Когда получила письмо от «Пятёрочки», сначала подумала, что это ошибка. Даже перезвонила, чтобы убедиться. А когда поняла, что всё правда — счастью не было предела, — рассказала обладательница денежного приза.

Светлана также добавила, что уже знает, на что потратит эти деньги.

— Для меня здоровье семьи — самое важное, поэтому приз пойдёт именно на это. Такие акции дарят не только подарки, но и ощущение праздника, веру в удачу! — поделилась Светлана.

Напомним, что для участия необходимо было совершить покупку от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуба» в магазине «Пятёрочка», а после, зарегистрировать чек на сайте. Кроме того, дополнительные возможности для победы предоставляли товары-партнёры акции, покупка готовой еды от торговой сети, а также прохождение игры в мобильном приложении.

По словам директора дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Олега Клёпова, встреча Нового года всегда ассоциируется с надеждой, добром и волшебством и история Светланы — ещё раз подтверждает, что чудеса случаются, особенно если в них верить.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика