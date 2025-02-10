Педагог из Омска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»

— Я очень люблю игры и с интересом проходила уровни, собирая свой виртуальный парк развлечений. До конца дойти не успела, но это не помешало мне выиграть ценный приз за покупки в сети магазинах. Когда получила письмо от «Пятёрочки», сначала подумала, что это ошибка. Даже перезвонила, чтобы убедиться. А когда поняла, что всё правда — счастью не было предела, — рассказала обладательница денежного приза.