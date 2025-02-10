Педагог из Омска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»

Posted 10 февраля, 07:58
Published 10 февраля, 07:58
Modified 10 февраля, 07:58
Updated 10 февраля, 07:58
Светлана — многодетная мама, преподаватель и просто человек, который любит радовать себя и близких приятными сюрпризами. Как пояснила сама Светлана, о новогодней акции она узнала через мобильное приложение «Пятёрочки» и решила принять участие, тем более, что ключевым элементом акции была онлайн-игра, за которой Светлана и так проводит много свободного времени.
— Я очень люблю игры и с интересом проходила уровни, собирая свой виртуальный парк развлечений. До конца дойти не успела, но это не помешало мне выиграть ценный приз за покупки в сети магазинах. Когда получила письмо от «Пятёрочки», сначала подумала, что это ошибка. Даже перезвонила, чтобы убедиться. А когда поняла, что всё правда — счастью не было предела, — рассказала обладательница денежного приза.
Светлана также добавила, что уже знает, на что потратит эти деньги.
— Для меня здоровье семьи — самое важное, поэтому приз пойдёт именно на это. Такие акции дарят не только подарки, но и ощущение праздника, веру в удачу! — поделилась Светлана.
Напомним, что для участия необходимо было совершить покупку от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуба» в магазине «Пятёрочка», а после, зарегистрировать чек на сайте. Кроме того, дополнительные возможности для победы предоставляли товары-партнёры акции, покупка готовой еды от торговой сети, а также прохождение игры в мобильном приложении.
По словам директора дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Олега Клёпова, встреча Нового года всегда ассоциируется с надеждой, добром и волшебством и история Светланы — ещё раз подтверждает, что чудеса случаются, особенно если в них верить.