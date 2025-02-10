Омскому экс-министру Мураховскому прочат место главврача в госпитале ветеранов войн

Александр Мураховский, в прошлом руководивший министерством здравоохранения Омской области, в ближайшее время может быть назначен главврачом Омского госпиталя ветеранов войн, который создается сейчас на базе роддома №5 на улице Рождественского. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Омский форум» со ссылкой на подписчика.