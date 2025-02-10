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Posted 10 февраля, 09:56

Published 10 февраля, 09:56

Modified 10 февраля, 09:58

Updated 10 февраля, 09:58

Экс-министра Мураховского назвали будущим главврачом в госпитале ветеранов войн

Омскому экс-министру Мураховскому прочат место главврача в госпитале ветеранов войн

10 февраля 2025, 09:56
Фото: 1MI.

Экс-министра Мураховского назвали будущим главврачом в госпитале ветеранов войн

В этом медцентре будут оказывать помощь участникам СВО и членам их семей.

Александр Мураховский, в прошлом руководивший министерством здравоохранения Омской области, в ближайшее время может быть назначен главврачом Омского госпиталя ветеранов войн, который создается сейчас на базе роддома №5 на улице Рождественского. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Омский форум» со ссылкой на подписчика.

В региональном минздраве не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

«На данный момент документы о назначении не подписаны, поэтому нет никакой определённости в этом вопросе», — объяснили в ведомстве.

Напомним: Александр Мураховский руководил минздравом в 2020–2023 годах, после чего перешел на пост советника нового министра. Госпиталь, предназначенный для оказания помощи участникам СВО и членам их семей, должен принять первых пациентов в 2025 году. На этот проект будет выделено в общей сложности более 1 млрд рублей.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Александр Мураховский#Назначения#Госпиталь для ветеранов войн
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