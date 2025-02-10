Омскому экс-министру Мураховскому прочат место главврача в госпитале ветеранов войн

Posted 10 февраля, 09:56
Published 10 февраля, 09:56
Modified 10 февраля, 09:58
Updated 10 февраля, 09:58
Александр Мураховский, в прошлом руководивший министерством здравоохранения Омской области, в ближайшее время может быть назначен главврачом Омского госпиталя ветеранов войн, который создается сейчас на базе роддома №5 на улице Рождественского. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Омский форум» со ссылкой на подписчика.
В региональном минздраве не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.
«На данный момент документы о назначении не подписаны, поэтому нет никакой определённости в этом вопросе», — объяснили в ведомстве.
Напомним: Александр Мураховский руководил минздравом в 2020–2023 годах, после чего перешел на пост советника нового министра. Госпиталь, предназначенный для оказания помощи участникам СВО и членам их семей, должен принять первых пациентов в 2025 году. На этот проект будет выделено в общей сложности более 1 млрд рублей.