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Posted 10 февраля, 11:12

Published 10 февраля, 11:12

Modified 10 февраля, 11:14

Updated 10 февраля, 11:14

В Омске спасли курсанта МВД, провалившегося под землю

Омский курсант академии МВД спас товарища, провалившегося под землю

10 февраля 2025, 11:12
Фото: 1MI.

В Омске спасли курсанта МВД, провалившегося под землю

Молодой человек, оказавшийся в яме с водой, не пострадал.

В Омске на улице Перелета 8 февраля произошел опасный инцидент. Как рассказали в пресс-службе академии МВД, у дома №6 внезапно образовалась яма, в которую попал человек, оказавшийся по пояс в воде. Шедший мимо первокурсник академии Илья Глаженко бросился на помощь, но не смог вытащить пострадавшего, так как яма была слишком глубокой.

Курсант позвонил в экстренные службы и, пока не приехали спасатели, предупреждал об опасности прохожих. С человеком в яме он все это время поддерживал связь, чтобы быть уверенным, что тот в порядке. Выяснилось, что это тоже курсант академии МВД.

«По прибытии специалистов извлечь молодого человека удалось не сразу, сложность заключалась в рыхлости почвы у края обвала и большой глубине. С помощью лестницы пострадавший был спасен и передан медикам», — рассказали в пресс-службе вуза.

Госпитализация не понадобилась, так что курсант смог быстро вернуться к учебе.

Стоит отметить, что сообщения о провале грунта в Омске появляются регулярно. Так, в ноябре 2024 года такие инциденты происходили на улице Котельникова и на улице 10 лет Октября.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Новости#Академия мвд#Минкульт#Кадетский корпус#Обвал грунта
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