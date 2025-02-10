Омский курсант академии МВД спас товарища, провалившегося под землю

Курсант позвонил в экстренные службы и, пока не приехали спасатели, предупреждал об опасности прохожих. С человеком в яме он все это время поддерживал связь, чтобы быть уверенным, что тот в порядке. Выяснилось, что это тоже курсант академии МВД.