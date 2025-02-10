Омский курсант академии МВД спас товарища, провалившегося под землю

Posted 10 февраля, 11:12
Published 10 февраля, 11:12
Modified 10 февраля, 11:14
Updated 10 февраля, 11:14
В Омске на улице Перелета 8 февраля произошел опасный инцидент. Как рассказали в пресс-службе академии МВД, у дома №6 внезапно образовалась яма, в которую попал человек, оказавшийся по пояс в воде. Шедший мимо первокурсник академии Илья Глаженко бросился на помощь, но не смог вытащить пострадавшего, так как яма была слишком глубокой.
Курсант позвонил в экстренные службы и, пока не приехали спасатели, предупреждал об опасности прохожих. С человеком в яме он все это время поддерживал связь, чтобы быть уверенным, что тот в порядке. Выяснилось, что это тоже курсант академии МВД.
«По прибытии специалистов извлечь молодого человека удалось не сразу, сложность заключалась в рыхлости почвы у края обвала и большой глубине. С помощью лестницы пострадавший был спасен и передан медикам», — рассказали в пресс-службе вуза.
Госпитализация не понадобилась, так что курсант смог быстро вернуться к учебе.
Стоит отметить, что сообщения о провале грунта в Омске появляются регулярно. Так, в ноябре 2024 года такие инциденты происходили на улице Котельникова и на улице 10 лет Октября.