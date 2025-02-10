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Posted 10 февраля, 06:41

Published 10 февраля, 06:41

Modified 10 февраля, 06:43

Updated 10 февраля, 06:43

Союз архитекторов предложил запретить строительство в центре Омска

Омские архитекторы предложили запретить строительство в центре города

10 февраля 2025, 06:41
Фото: gorod55.ru.

Союз архитекторов предложил запретить строительство в центре Омска

Соответствующее обращение направлено в городской Совет.

В Омском городском Совете послезавтра, 12 февраля, пройдет очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки — обсуждение «концепции пространственно-планировочного решения по застройке исторической части города Омска в границах улиц: ул. П. Некрасова — берег р. Иртыш — Воскресенский сквер — ул. Партизанская».

Этот вопрос был внесен в повестку по инициативе омского отделения «Союза архитекторов России», которую поддержало местное отделение ВООПИК. Архитекторы предлагают запретить строительство в исторической части Омска.

«В целях недопущения размещения высотного и иного жилого строительства на территории исторического центра г. Омска в границах: ул. Партизанская — набережная Оми — набережная Иртыша, — предлагает Союз архитекторов, — внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ): изменить статус территориальной зоны с ИЗ-2 (Зона исторической застройки с возможностью размещения жилой застройки средней этажности), установленной для этой территории, на ИЗ-1 (Зона исторической застройки)».

Кроме того, архитекторы предлагают обязать собственника ТЭЦ-1 отреставрировать здание «с учетом предмета охраны».

Стоит отметить, что исторический центр Омска сейчас активно застраивается. В январе был введен в эксплуатацию апарт-отель рядом с Омской крепостью, а проект гостиницы на месте бывшей фабрики «Луч» на прошлой неделе был поддержан областным правительством.

Проект гостиницы на месте бывшей фабрики «Луч» поддержало омское правительство
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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Горсовет#ВООПИК#Союз архитекторов#Исторический центр Омска
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