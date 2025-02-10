Омские архитекторы предложили запретить строительство в центре города

Стоит отметить, что исторический центр Омска сейчас активно застраивается. В январе был введен в эксплуатацию апарт-отель рядом с Омской крепостью, а проект гостиницы на месте бывшей фабрики «Луч» на прошлой неделе был поддержан областным правительством.