gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 05:14

Published 10 февраля, 05:14

Modified 10 февраля, 05:16

Updated 10 февраля, 05:16

Сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату омича

Омская область заняла 39-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензин

10 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI. Сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату омича

Омская область оказалась в середине рейтинга по доступности бензина

За последний год цена на топливо выросла на 9,6%.

Исследования «РИА Новости» показали, что на среднюю чистую зарплату в Омской области в месяц можно купить 1 036 литров бензина марки АИ-92. В декабре 2024 года стоимость литра составила 52,56 рубля. Однако, по сравнению с прошлым годом, цена на этот вид топлива в регионе увеличилась на 9,6%.

Рейтинг российских регионов по доступности бензина
Рейтинг российских регионов по доступности бензина. Фото: РИА Новости

Лидерами рейтинга по доступности бензина стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.

Например, в Москве на среднюю зарплату можно приобрести 2 421 литр бензина, при цене 55,71 рубля за литр. В то время как в ряде республик, таких как Ингушетия, Чечня и Дагестан, покупательская способность в отношении бензина значительно ниже.

Самая высокая цена на бензин отмечена в Республике Саха (Якутия), где литр стоит 70,12 рубля. В то же время самый дешевый бензин можно найти в Челябинской области, где цена за литр составляет 51,63 рубля.

Напомним, ранее Город55 писал, почему дорожает бензин на омских заправках.

Деньги в банке: Омская область оказалась в середине рейтинга по объему вкладов
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Рейтинг#Бензин#Цены#АИ-92
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика