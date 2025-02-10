Омская область заняла 39-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензин

Posted 10 февраля, 05:14
Published 10 февраля, 05:14
Modified 10 февраля, 05:16
Updated 10 февраля, 05:16
Исследования «РИА Новости» показали, что на среднюю чистую зарплату в Омской области в месяц можно купить 1 036 литров бензина марки АИ-92. В декабре 2024 года стоимость литра составила 52,56 рубля. Однако, по сравнению с прошлым годом, цена на этот вид топлива в регионе увеличилась на 9,6%.
Лидерами рейтинга по доступности бензина стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.
Например, в Москве на среднюю зарплату можно приобрести 2 421 литр бензина, при цене 55,71 рубля за литр. В то время как в ряде республик, таких как Ингушетия, Чечня и Дагестан, покупательская способность в отношении бензина значительно ниже.
Самая высокая цена на бензин отмечена в Республике Саха (Якутия), где литр стоит 70,12 рубля. В то же время самый дешевый бензин можно найти в Челябинской области, где цена за литр составляет 51,63 рубля.
Напомним, ранее Город55 писал, почему дорожает бензин на омских заправках.