Омская область заняла 39-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензин

Исследования «РИА Новости» показали, что на среднюю чистую зарплату в Омской области в месяц можно купить 1 036 литров бензина марки АИ-92. В декабре 2024 года стоимость литра составила 52,56 рубля. Однако, по сравнению с прошлым годом, цена на этот вид топлива в регионе увеличилась на 9,6%.