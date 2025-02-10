Омичи пожаловались на отсутствие жизненно важных лекарств в аптеках

Posted 10 февраля, 12:10
Published 10 февраля, 12:10
Modified 10 февраля, 12:12
Updated 10 февраля, 12:12
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск Live». Жители региона рассказали, что не могут получить лекарства по льготным рецептам уже более двух месяцев, в аптеках тем временем не называют конкретных дат поставок.
«Что случилось с лекарствами по льготным рецептам для инвалидов? Госаптеки не выдают 2 месяц лекарства! Подскажите, во всех районах города так происходит? Позвонила на горячую линию Минздрава, один ответ: обращайтесь в аптеку. В аптеке говорят: ждите, позвоним. Куда обращаться? В прокуратуру?» — задается вопросом омич.
С проблемой столкнулись и жители Москаленского района Омской области.
«Мы тоже надеемся и ждем препараты, которые для нас жизненно важны, но что-то нам и вовсе отказывают… мы проживаем в Москаленском районе», — написала местная жительница.
На жалобы ответило региональное министерство здравоохранения. В ведомстве заявили, что медикаменты поступают в Омскую область и быстро распределяются по аптечным сетям.
«Лекарственные препараты поступают в регион и по мере их поступления на склад — оперативно распределяются по аптекам», — сообщили в министерстве здравоохранения.
Напомним, что в январе с такой же проблемой столкнулись омичи-диабетики. По их словам, в аптеках пропали препараты «Форсига».