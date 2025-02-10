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Posted 10 февраля, 12:10

Published 10 февраля, 12:10

Modified 10 февраля, 12:12

Updated 10 февраля, 12:12

В Омской области возникли проблемы с лекарствами

Омичи пожаловались на отсутствие жизненно важных лекарств в аптеках

10 февраля 2025, 12:10
Фото: 1MI. В Омской области возникли проблемы с лекарствами
С проблемой столкнулись не только жители Омска, но и районов области.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск Live». Жители региона рассказали, что не могут получить лекарства по льготным рецептам уже более двух месяцев, в аптеках тем временем не называют конкретных дат поставок.

«Что случилось с лекарствами по льготным рецептам для инвалидов? Госаптеки не выдают 2 месяц лекарства! Подскажите, во всех районах города так происходит? Позвонила на горячую линию Минздрава, один ответ: обращайтесь в аптеку. В аптеке говорят: ждите, позвоним. Куда обращаться? В прокуратуру?» — задается вопросом омич.

С проблемой столкнулись и жители Москаленского района Омской области.

«Мы тоже надеемся и ждем препараты, которые для нас жизненно важны, но что-то нам и вовсе отказывают… мы проживаем в Москаленском районе», — написала местная жительница.

На жалобы ответило региональное министерство здравоохранения. В ведомстве заявили, что медикаменты поступают в Омскую область и быстро распределяются по аптечным сетям.

«Лекарственные препараты поступают в регион и по мере их поступления на склад — оперативно распределяются по аптекам», — сообщили в министерстве здравоохранения.

Напомним, что в январе с такой же проблемой столкнулись омичи-диабетики. По их словам, в аптеках пропали препараты «Форсига».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Льготные лекарства#Лекарства#Жизненно важные лекарства#Лекарство#Жалобы жителей#Жалобы в соцсетях
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