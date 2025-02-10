Омичам рассказали, как правильно готовиться к весне, чтобы не затопило дворы

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как город готовится к весне и предотвращению паводков. Так, в этом году основное внимание будет уделено вывозу снега с улиц и дворов. Планируется, что работы начнутся заранее, и уже в ближайшее время усиленно будут чистить снег в частном секторе. Особое внимание уделят нуждам ветеранов ВОВ и семьям участников СВО.