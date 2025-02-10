Омичам рассказали, как правильно готовиться к весне, чтобы не затопило дворы

Posted 10 февраля, 04:02
Published 10 февраля, 04:02
Modified 10 февраля, 04:45
Updated 10 февраля, 04:45
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как город готовится к весне и предотвращению паводков. Так, в этом году основное внимание будет уделено вывозу снега с улиц и дворов. Планируется, что работы начнутся заранее, и уже в ближайшее время усиленно будут чистить снег в частном секторе. Особое внимание уделят нуждам ветеранов ВОВ и семьям участников СВО.
Также, как отметил Шелест, нужно подготовить ливневую канализацию и проверить важные городские сооружения — мосты, путепроводы, подземные переходы. Для решения возможных проблем, связанных с паводком, будут созданы специализированные бригады с необходимым оборудованием.
Важно, что не только городские службы, но и управляющие компании, предприятия и организации обязаны чистить снег и наледь на своих территориях, а также следить за состоянием крыш. Жителям частных домов рекомендовано очистить водоотводные канавы и трубы, чтобы избежать затоплений.
Шелест также поручил усилить профилактическую работу, чтобы предотвратить возможные ЧП. Напомним, со второй половины февраля в Омскую область придет резкое похолодание.