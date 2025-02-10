«Не списываем со счетов»: КХЛ рассмотрит Омск для проведения Матча звезд

Posted 10 февраля, 02:25
Published 10 февраля, 02:25
Modified 10 февраля, 02:27
Updated 10 февраля, 02:27
Матч звезд КХЛ 2025 года завершился 9 февраля в Новосибирске. Победу в финальном противостоянии одержал дивизион Чернышева с игроками омских «ястребов». Теперь главный вопрос — где пройдет следующий звездный уикенд. Об этом сообщает «Матч ТВ»
По словам Морозова, лига учитывает множество критериев при выборе города. В первую очередь, предпочтение отдается аренам, которые недавно открылись или планируются к открытию.
«Вы знаете, что в этом году в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде планируется открытие новых арен, также мы не были на новом стадионе в Омске, его не списываем со счетов», — подчеркнул президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.
Морозов ответил, что окончательное решение будет принято после обсуждений с представителями городов и регионов. Важно, чтобы принимающая сторона была заинтересована в организации мероприятия, а условия соответствовали требованиям КХЛ.
Напомним, прошедший в Омске чемпионат России по фигурному катанию признали эталонным.