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Posted 10 февраля, 02:25

Published 10 февраля, 02:25

Modified 10 февраля, 02:27

Updated 10 февраля, 02:27

Следующий Матч звезд может пройти в Омске

«Не списываем со счетов»: КХЛ рассмотрит Омск для проведения Матча звезд

10 февраля 2025, 02:25
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Следующий Матч звезд может пройти в Омске

Омск может принять Матч звезд КХЛ в следующий уикенд

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал возможное место проведения следующего Матча звезд. Пока окончательное решение не принято, но среди претендентов рассматривается Омск.

Матч звезд КХЛ 2025 года завершился 9 февраля в Новосибирске. Победу в финальном противостоянии одержал дивизион Чернышева с игроками омских «ястребов». Теперь главный вопрос — где пройдет следующий звездный уикенд. Об этом сообщает «Матч ТВ»

По словам Морозова, лига учитывает множество критериев при выборе города. В первую очередь, предпочтение отдается аренам, которые недавно открылись или планируются к открытию.

«Вы знаете, что в этом году в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде планируется открытие новых арен, также мы не были на новом стадионе в Омске, его не списываем со счетов», — подчеркнул президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Морозов ответил, что окончательное решение будет принято после обсуждений с представителями городов и регионов. Важно, чтобы принимающая сторона была заинтересована в организации мероприятия, а условия соответствовали требованиям КХЛ.

Напомним, прошедший в Омске чемпионат России по фигурному катанию признали эталонным.

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#Риана Дязанцева#Спорт#Хоккей#Омск#КХЛ#Матч звезд
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