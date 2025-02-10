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Posted 10 февраля, 04:34

Published 10 февраля, 04:34

Modified 10 февраля, 04:36

Updated 10 февраля, 04:36

Мужчина из Новосибирска зарабатывал на преступлениях в Омске

Наркоторговец из Новосибирска работал в Омске: 5 кг веществ и миллионы в криптовалюте

10 февраля 2025, 04:34
Фото: 1MI. Мужчина из Новосибирска зарабатывал на преступлениях в Омске

Мужчина из Новосибирска занимался наркотиками в Омске и «отмыл» миллионы

Обвиняемо удалось легализовать почти 2 млн рублей.

Прокуратура Омской области передала в суд дело против 48-летнего мужчины из Новосибирска, который обвиняется в организации незаконного оборота наркотиков и отмывании денег, полученных от преступной деятельности. В 2024 году он занимался получением наркотиков через закладки в Новосибирске, перевозил их в Омск и прятал тайники для своих сообщников.

Изъято около 5 кг наркотического средства – производного N-метилэфедрона
Изъято около 5 кг наркотического средства – производного N-метилэфедрона
Изъято около 5 кг наркотического средства — производного N-метилэфедрона
Изъято около 5 кг наркотического средства – производного N-метилэфедрона. Фото: Прокуратура Омской области

Кроме того, мужчина «отмывал» средства, заработанные на наркотиках, переводя их через криптовалютные биржи и обналичивая через банки. В результате его действий было легализовано более 1,9 млн рублей.

Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. В ходе расследования было изъято около 5 кг наркотиков. Дело передано в Куйбышевский районный суд, и теперь обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Город55 писал, что в Омске задержали двух иностранцев с крупной партией метадона.

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#Риана Дязанцева#Омск#Наркотики#Прокуратура#Суд#Преступность#Криптовалюта
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