Наркоторговец из Новосибирска работал в Омске: 5 кг веществ и миллионы в криптовалюте

Прокуратура Омской области передала в суд дело против 48-летнего мужчины из Новосибирска, который обвиняется в организации незаконного оборота наркотиков и отмывании денег, полученных от преступной деятельности. В 2024 году он занимался получением наркотиков через закладки в Новосибирске, перевозил их в Омск и прятал тайники для своих сообщников.