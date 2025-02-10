Наркоторговец из Новосибирска работал в Омске: 5 кг веществ и миллионы в криптовалюте

Posted 10 февраля, 04:34
Published 10 февраля, 04:34
Modified 10 февраля, 04:36
Updated 10 февраля, 04:36
Прокуратура Омской области передала в суд дело против 48-летнего мужчины из Новосибирска, который обвиняется в организации незаконного оборота наркотиков и отмывании денег, полученных от преступной деятельности. В 2024 году он занимался получением наркотиков через закладки в Новосибирске, перевозил их в Омск и прятал тайники для своих сообщников.
Кроме того, мужчина «отмывал» средства, заработанные на наркотиках, переводя их через криптовалютные биржи и обналичивая через банки. В результате его действий было легализовано более 1,9 млн рублей.
Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. В ходе расследования было изъято около 5 кг наркотиков. Дело передано в Куйбышевский районный суд, и теперь обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Город55 писал, что в Омске задержали двух иностранцев с крупной партией метадона.