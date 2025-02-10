Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 600 млн

Ранее мы писали, что в Омске выставили на продажу коммерческое здание за треть миллиарда рублей. Известно, что ранее там должен был расположиться четырехзвездочный отель сети Marriott, сейчас же здание может превратиться в бизнес-центр. Покупателю также будут доступны подземная и наземная парковки.