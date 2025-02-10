Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 600 млн

Posted 10 февраля, 11:36
Published 10 февраля, 11:36
Modified 10 февраля, 11:39
Updated 10 февраля, 11:39
В Омске продают здание торгового комплекса «Триумф вкуса», который находится на бульваре Архитекторов напротив ТЦ «Мега». Объявление появилось на сайте Авито. Объект площадью 8,5 тысяч квадратов выставили на продажу за 600 миллионов рублей.
Напомним, что гипермаркет уже пытались продать осенью за 510 млн рублей, а год назад — за 765 млн рублей. Добавим, что «Триумф вкуса» открылся в 2018 году. Сейчас здание пустует.
Ранее мы писали, что в Омске выставили на продажу коммерческое здание за треть миллиарда рублей. Известно, что ранее там должен был расположиться четырехзвездочный отель сети Marriott, сейчас же здание может превратиться в бизнес-центр. Покупателю также будут доступны подземная и наземная парковки.