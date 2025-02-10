«Надо доказывать каждый день»: Семен Чистяков — об игре «Авангарда» при Ги Буше

— Тут все — мастера выдающегося уровня. Особо, конечно, ничему не был удивлен. Понравился фуршет, когда мы были на представлении игроков.



— В этом сезоне ты сделал шаг вперед. За счет чего?



— Была проведена специальная работа, плюс мне помогали партнеры, где-то удача была. Все в совокупности.



— Что поменял в команде Ги Буше?



— Ему надо доказывать каждый день — и все, ты будешь играть. У нас все доказывают — не только я и Гуляев, поэтому они играют на данный момент. А так, в плане, у нас просто атакующий рост стал.



— «Авангард» подписывает много игроков по ходу сезона, ротация глобальная — как ты это видишь?



— Я могу просто сказать, что менеджменту виднее. Он все делает во благо нам.