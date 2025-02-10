«Надо доказывать каждый день»: Семен Чистяков — об игре «Авангарда» при Ги Буше

Posted 10 февраля, 10:40
Published 10 февраля, 10:40
Modified 10 февраля, 10:42
Updated 10 февраля, 10:42
На прошедших выходных защитник «Авангарда» Семен Чистяков дебютировал на Матче Звезд КХЛ, «ястреб» помог своему дивизиону одержать победу в финальном матче и забрать главный приз — пять миллионов рублей. О своих впечатлениях от мероприятия, а также о работе с Ги Буше в «Авангарде», хоккеист рассказал в интервью All hockey.
— Ты впервые на мероприятии такого уровня. Что удивило больше всего? Музыка на арене или какие-то мастера, легенды рядом?
— Тут все — мастера выдающегося уровня. Особо, конечно, ничему не был удивлен. Понравился фуршет, когда мы были на представлении игроков.
— В этом сезоне ты сделал шаг вперед. За счет чего?
— Была проведена специальная работа, плюс мне помогали партнеры, где-то удача была. Все в совокупности.
— Что поменял в команде Ги Буше?
— Ему надо доказывать каждый день — и все, ты будешь играть. У нас все доказывают — не только я и Гуляев, поэтому они играют на данный момент. А так, в плане, у нас просто атакующий рост стал.
— «Авангард» подписывает много игроков по ходу сезона, ротация глобальная — как ты это видишь?
— Я могу просто сказать, что менеджменту виднее. Он все делает во благо нам.
Напомним, что в Матче Звезд КХЛ приняли участие и другие игроки «Авангарда» — защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Наиль Якупов, они также представляли дивизион Чернышева.