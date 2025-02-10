Минздрав России рассмотрит предложение о запрете идеи бодипозитива

В настоящее время эта концепция охватывает множество социальных, культурных и даже политических аспектов. Например, этим летом в США на конкурсе «Мисс Алабама» победила модель Сара Милликен, вес которой превышал 100 килограммов. Именно ее избыточный вес стал важным фактором успеха на пике толерантности. Новый президент США Дональд Трамп уже начал предпринимать меры для изменения этого положения, в то время как жители западных стран все чаще прибегают к медицинским препаратам для контроля веса.