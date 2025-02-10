Posted 10 февраля, 11:01
Published 10 февраля, 11:01
Modified 10 февраля, 11:01
Updated 10 февраля, 11:01
В своем заявлении Милонов подчеркнул, что последователи бодипозитива противостоят сложившимся стандартам красоты. Он отмечает, что такая философия может поощрять людей вести нездоровый образ жизни, отказаться от здорового питания и физических нагрузок. Он обратил внимание на то, что наши сограждане, подражая западным звездам и принимая свое тело таким, какое оно есть, сталкиваются впоследствии с проблемами избыточного веса и связанными с этим заболеваниями. Об этом пишет 56orb.ru.
Милонов акцентировал внимание на том, что неконтролируемое распространение подобной идеологии может представлять серьезную угрозу для «здоровья нации в целом», и призывает государство защитить своих граждан, объявив эту концепцию незаконной.
Некоторые журналисты не исключают, что за за популяризацией бодипозитива скрываются коммерческие интересы. Изображения, связанные с этой идеей, нередко используются в рекламе для увеличения продаж. В этом контексте стремление к бодипозитиву может оказаться лишь маркетинговым инструментом, а не продиктовано идеей о принятии себя.
В настоящее время эта концепция охватывает множество социальных, культурных и даже политических аспектов. Например, этим летом в США на конкурсе «Мисс Алабама» победила модель Сара Милликен, вес которой превышал 100 килограммов. Именно ее избыточный вес стал важным фактором успеха на пике толерантности. Новый президент США Дональд Трамп уже начал предпринимать меры для изменения этого положения, в то время как жители западных стран все чаще прибегают к медицинским препаратам для контроля веса.
В России также запущено производство препарата против ожирения на основе семаглутида. Фармацевтическая компания «Промомед» начала поставки «Велгии» в аптеки России в рамках программы импортозамещения. Этот медикамент предназначен для пациентов с метаболическими расстройствами, включая ожирение, избыточный вес и диабет второго типа.
Перед началом приема «Велгии», как и любого другого лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом.
Медицинское сообщество в различных странах уже выразило критику в адрес концепции бодипозитива, утверждая, что акцент на принятии тела таким, какое оно есть, может привести к игнорированию серьезных проблем со здоровьем.