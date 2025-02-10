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Posted 10 февраля, 06:43

Published 10 февраля, 06:43

Modified 10 февраля, 06:45

Updated 10 февраля, 06:45

Вырубка деревьев в Омской области

«Мало скверов и бульваров»: омичи пожаловали на обрезку деревьев возле администрации

10 февраля 2025, 06:43
Фото: 1MI. Вырубка деревьев в Омской области

Омичам объяснили, зачем обрезали деревья у Кировской администрации

Омичи пожаловались в соцсетях, что вместо зеленых зон сталкиваются с вырубкой деревьев. Город55 выяснил, чья это инициатива.

В Омске разгорелась дискуссия по поводу вырубки и обрезки деревьев в сквере, расположенном рядом с администрацией Кировского округа. В одном из постов сообщества Вконтакте «Омская экологическая организация Зеленый дом» местные жители выразили недовольство тем, что в городе продолжается благоустройство, которое, по их мнению, не оправдывает ожиданий.

Сквер возле администрации Кировского округа
Сквер возле администрации Кировского округа. Фото: Сообщество Вконтакте «Омская экологическая организация Зеленый дом»
«Очередное благоустройство по-омски. Сквер возле администрации Кировского округа. В общественном транспорте была реклама- „покажи всей стране красивый и современный Омск“. Я в Старом Кировске живу и каждый день вижу ТАКОЙ Омск», — делится омич.

В комментариях отметили, что подобная ситуация происходит на улице 21-я Амурская.

Комментарий под жалобой
Комментарий под жалобой. Фото: Сообщество Вконтакте «Омская экологическая организация Зеленый дом»

Городу55 в департаменте городского хозяйства объяснили, что работы по вырубке и обрезке деревьев в сквере проводились в рамках планового благоустройства.

«Работы выполнялись БУ г. Омска „УДХБ“ 13.12.2024. Было много жалоб и обращений по данной территории, так как на территории Старого Кировска очень мало скверов/бульваров, а здесь рядом с Кировской администрацией небольшой сквер. Выполнен снос 3 аварийных деревьев и обрезка 54 деревьев на территории вблизи дома 10 ул. Профинтерна и здания 33 по ул. Бетховена», — пояснили в департаменте Городу55.

Напомним, ранее Город55 подробно разбирал самые резонансные рубки деревьев в Омске за 2024 год по месяцам. Спойлер: цифры не радостные.

«Все в топку»: в Омске «зеленая комиссия» разрешила срубить больше 400 деревьев
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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Благоустройство#Деревья#Жалобы#Городское хозяйство
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