«Мало скверов и бульваров»: омичи пожаловали на обрезку деревьев возле администрации

В Омске разгорелась дискуссия по поводу вырубки и обрезки деревьев в сквере, расположенном рядом с администрацией Кировского округа. В одном из постов сообщества Вконтакте «Омская экологическая организация Зеленый дом» местные жители выразили недовольство тем, что в городе продолжается благоустройство, которое, по их мнению, не оправдывает ожиданий.