«Мало скверов и бульваров»: омичи пожаловали на обрезку деревьев возле администрации

Posted 10 февраля, 06:43
Published 10 февраля, 06:43
Modified 10 февраля, 06:45
Updated 10 февраля, 06:45
В Омске разгорелась дискуссия по поводу вырубки и обрезки деревьев в сквере, расположенном рядом с администрацией Кировского округа. В одном из постов сообщества Вконтакте «Омская экологическая организация Зеленый дом» местные жители выразили недовольство тем, что в городе продолжается благоустройство, которое, по их мнению, не оправдывает ожиданий.
«Очередное благоустройство по-омски. Сквер возле администрации Кировского округа. В общественном транспорте была реклама- „покажи всей стране красивый и современный Омск“. Я в Старом Кировске живу и каждый день вижу ТАКОЙ Омск», — делится омич.
В комментариях отметили, что подобная ситуация происходит на улице 21-я Амурская.
Городу55 в департаменте городского хозяйства объяснили, что работы по вырубке и обрезке деревьев в сквере проводились в рамках планового благоустройства.
«Работы выполнялись БУ г. Омска „УДХБ“ 13.12.2024. Было много жалоб и обращений по данной территории, так как на территории Старого Кировска очень мало скверов/бульваров, а здесь рядом с Кировской администрацией небольшой сквер. Выполнен снос 3 аварийных деревьев и обрезка 54 деревьев на территории вблизи дома 10 ул. Профинтерна и здания 33 по ул. Бетховена», — пояснили в департаменте Городу55.
Напомним, ранее Город55 подробно разбирал самые резонансные рубки деревьев в Омске за 2024 год по месяцам. Спойлер: цифры не радостные.