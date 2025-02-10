Компания из Екатеринбурга установит в омском Парке Победы «Стену Памяти» за 21 млн

Компания «Новые технологии» была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2018 году. Директором и учредителем является Александр Пашков. Основной вид деятельности организации — производство электрического оборудования. В 2023 году фирма показала выручку в 78 млн и прибыл в 1,8 млн рублей.