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Posted 10 февраля, 05:06

Published 10 февраля, 05:06

Modified 10 февраля, 05:08

Updated 10 февраля, 05:08

Все работы необходимо завершить до 30 апреля

Компания из Екатеринбурга установит в омском Парке Победы «Стену Памяти» за 21 млн

10 февраля 2025, 05:06
Фото: gorod55.ru. Все работы необходимо завершить до 30 апреля
Сюжет
Госзакупки
В Омске определились с подрядчиком, который к 9 Мая установит мультимедийные экраны в Парке Победы.

Определился подрядчик, который установит экраны со звездами в омском Парке Победы. Работами займется компания «Новые технологии». Согласно данным с сайта госзакупок, стоимость контракта составит 21,3 млн рублей. Изначально цена аукциона превышала 28 млн рублей.

Работы необходимо выполнить до 30 апреля. Предполагается монтаж экрана в «звездном» обрамлении и четырех звезд. В документах представлены эскизы конструкций:

Эскиз конструкции
Эскиз конструкции. Фото: Госзакупки

Компания «Новые технологии» была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2018 году. Директором и учредителем является Александр Пашков. Основной вид деятельности организации — производство электрического оборудования. В 2023 году фирма показала выручку в 78 млн и прибыл в 1,8 млн рублей.

Всего на аукцион подавали заявки 5 компаний, одно из предложений было отозвано.

Ранее в региональном минкульте рассказали, что мультимедийная конструкция будет называться «Стена Памяти». Визуально экран разделят на 5 тематических блоков, каждый из которых будет соответствовать определенному периоду войны.

Стало известно, зачем в омском Парке Победы установят огромный мультимедийный экран
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#Евгений Игишев#Омск#Аукцион#Госзакупки#Звезды#Парк Победы#Монтаж#Электрическое оборудование
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