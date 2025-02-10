Компания из Екатеринбурга установит в омском Парке Победы «Стену Памяти» за 21 млн

Posted 10 февраля, 05:06
Published 10 февраля, 05:06
Modified 10 февраля, 05:08
Updated 10 февраля, 05:08
Определился подрядчик, который установит экраны со звездами в омском Парке Победы. Работами займется компания «Новые технологии». Согласно данным с сайта госзакупок, стоимость контракта составит 21,3 млн рублей. Изначально цена аукциона превышала 28 млн рублей.
Работы необходимо выполнить до 30 апреля. Предполагается монтаж экрана в «звездном» обрамлении и четырех звезд. В документах представлены эскизы конструкций:
Компания «Новые технологии» была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2018 году. Директором и учредителем является Александр Пашков. Основной вид деятельности организации — производство электрического оборудования. В 2023 году фирма показала выручку в 78 млн и прибыл в 1,8 млн рублей.
Всего на аукцион подавали заявки 5 компаний, одно из предложений было отозвано.
Ранее в региональном минкульте рассказали, что мультимедийная конструкция будет называться «Стена Памяти». Визуально экран разделят на 5 тематических блоков, каждый из которых будет соответствовать определенному периоду войны.