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Posted 10 февраля, 03:07

Published 10 февраля, 03:07

Modified 10 февраля, 03:09

Updated 10 февраля, 03:09

Рыбаки Омской области назвали лучшие места для зимнего улова

Клюет мешками: омские рыбаки поделились рекордными уловами

10 февраля 2025, 03:07
Фото: 1MI. Рыбаки Омской области назвали лучшие места для зимнего улова

Омские рыбаки раскрыли самые клевые места в области

Зимняя рыбалка, судя по отзывам, радует любителей этого занятия отличным клевом и крупной рыбой, а сам сезон продолжается, привлекая все больше омичей.

Жители Омской области наслаждаются зимним рыбным сезоном. Увлеченные рыболовы делятся своими достижениями и впечатлениями в сообществе «Рыбалка в Омске», обсуждая уловы, снасти и лучшие места для ловли.

Особенно удачной в последние дни оказалась рыбалка на озере Салтаим. Один из рыбаков рассказал, что прибыл на место вечером около 18:00 и сразу приступил к ловле. Клев был активным до полуночи, а затем рыба начала попадаться реже. К 00:40 он решил завершить рыбалку, поскольку улов оказался более чем внушительным — целая сумка весом 32 килограмма.

Озеро Салтаим
Озеро Салтаим. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»
«Наживка любая — главное свежая! В основном мормыш. Поездка вышла примерно 3 000», — подчеркивает рыбак.

Другой рыболов поделился еще более впечатляющим результатом: в ночь с 4 на 5 февраля, с 17:00 до 7:00, он выловил два мешка карася, а также двух судаков.

Огромный улов на озере Салтаим
Огромный улов на озере Салтаим. Фото: Сообщество ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

По словам местных любителей рыбалки, озеро Салтаим уже не первый год радует богатым уловом, но в этом сезоне клев особенно хороший. Рыба активно идет на приманки, а многие рыбаки отмечают, что даже короткие выезды приносят значительные результаты.

Несмотря на холодную погоду, энтузиастов зимней рыбалки это не останавливает. Для многих это не просто способ добычи рыбы, а целый ритуал, позволяющий провести время на свежем воздухе, испытать азарт от хорошего клева и пообщаться с единомышленниками.

Ранее Город55 рассказывал, где в Омской области клюет лучше всего.

«Клюет как с пулемета»: омичи выловили четверть тонны карасей на озере Салтаим
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#Риана Дязанцева#Омск#Рыбалка#Рыбак#Улов#Карась#Судак#Салтаим
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