Клюет мешками: омские рыбаки поделились рекордными уловами

Особенно удачной в последние дни оказалась рыбалка на озере Салтаим. Один из рыбаков рассказал, что прибыл на место вечером около 18:00 и сразу приступил к ловле. Клев был активным до полуночи, а затем рыба начала попадаться реже. К 00:40 он решил завершить рыбалку, поскольку улов оказался более чем внушительным — целая сумка весом 32 килограмма.