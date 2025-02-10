Клюет мешками: омские рыбаки поделились рекордными уловами

Posted 10 февраля, 03:07
Published 10 февраля, 03:07
Modified 10 февраля, 03:09
Updated 10 февраля, 03:09
Жители Омской области наслаждаются зимним рыбным сезоном. Увлеченные рыболовы делятся своими достижениями и впечатлениями в сообществе «Рыбалка в Омске», обсуждая уловы, снасти и лучшие места для ловли.
Особенно удачной в последние дни оказалась рыбалка на озере Салтаим. Один из рыбаков рассказал, что прибыл на место вечером около 18:00 и сразу приступил к ловле. Клев был активным до полуночи, а затем рыба начала попадаться реже. К 00:40 он решил завершить рыбалку, поскольку улов оказался более чем внушительным — целая сумка весом 32 килограмма.
«Наживка любая — главное свежая! В основном мормыш. Поездка вышла примерно 3 000», — подчеркивает рыбак.
Другой рыболов поделился еще более впечатляющим результатом: в ночь с 4 на 5 февраля, с 17:00 до 7:00, он выловил два мешка карася, а также двух судаков.
По словам местных любителей рыбалки, озеро Салтаим уже не первый год радует богатым уловом, но в этом сезоне клев особенно хороший. Рыба активно идет на приманки, а многие рыбаки отмечают, что даже короткие выезды приносят значительные результаты.
Несмотря на холодную погоду, энтузиастов зимней рыбалки это не останавливает. Для многих это не просто способ добычи рыбы, а целый ритуал, позволяющий провести время на свежем воздухе, испытать азарт от хорошего клева и пообщаться с единомышленниками.
Ранее Город55 рассказывал, где в Омской области клюет лучше всего.