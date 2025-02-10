Кабачковый дефицит: капибары в омском зоопарке остались без лакомств

В связи с этим в омском «ЭкоЦентре» обратились к жителям города с просьбой — если у кого-то остались кабачки или тыквы, которые уже некуда девать после зимы, их с радостью примут на корм капибарам. При этом уточняется, что других овощей у зоопарка в достатке, поэтому приносить их не требуется.