Кабачковый дефицит: капибары в омском зоопарке остались без лакомств

Posted 10 февраля, 07:26
Published 10 февраля, 07:26
Modified 10 февраля, 07:50
Updated 10 февраля, 07:50
В омском зоопарке закончились запасы кабачков и тыкв, которые осенью приносили неравнодушные горожане. Теперь капибары, привыкшие к этим лакомствам, с удивлением разглядывают капусту и салат, которые пока не вызывают у них такого же энтузиазма.
Сотрудники зоопарка с юмором рассказали о сложившейся ситуации, назвав капибар «крупнейшими специалистами по переработке растительной продукции». Они отметили, что овощные запасы постепенно подошли к концу, и теперь питомцы остались без своих любимых угощений.
В связи с этим в омском «ЭкоЦентре» обратились к жителям города с просьбой — если у кого-то остались кабачки или тыквы, которые уже некуда девать после зимы, их с радостью примут на корм капибарам. При этом уточняется, что других овощей у зоопарка в достатке, поэтому приносить их не требуется.
Овощи можно отвезти по адресу улица Маршала Жукова, 109 («Детский ЭкоЦентр»). Напомним, ранее Город55 писал, что для страусов Степаниды и Яши построили новый дом.