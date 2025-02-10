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Posted 10 февраля, 07:26

Published 10 февраля, 07:26

Modified 10 февраля, 07:50

Updated 10 февраля, 07:50

Омский зоопарк объявил сбор овощей для капибар

Кабачковый дефицит: капибары в омском зоопарке остались без лакомств

10 февраля 2025, 07:26
Фото: ChatGPT. Омский зоопарк объявил сбор овощей для капибар

Капибары в омском зоопарке «попросили» любимые угощения

У омичей снова появилась возможность помочь зоопарку и порадовать его обитателей вкусными лакомствами.

В омском зоопарке закончились запасы кабачков и тыкв, которые осенью приносили неравнодушные горожане. Теперь капибары, привыкшие к этим лакомствам, с удивлением разглядывают капусту и салат, которые пока не вызывают у них такого же энтузиазма.

Сотрудники зоопарка с юмором рассказали о сложившейся ситуации, назвав капибар «крупнейшими специалистами по переработке растительной продукции». Они отметили, что овощные запасы постепенно подошли к концу, и теперь питомцы остались без своих любимых угощений.

В связи с этим в омском «ЭкоЦентре» обратились к жителям города с просьбой — если у кого-то остались кабачки или тыквы, которые уже некуда девать после зимы, их с радостью примут на корм капибарам. При этом уточняется, что других овощей у зоопарка в достатке, поэтому приносить их не требуется.

Овощи можно отвезти по адресу улица Маршала Жукова, 109 («Детский ЭкоЦентр»). Напомним, ранее Город55 писал, что для страусов Степаниды и Яши построили новый дом.

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#Риана Дязанцева#Омск#Зоопарк#Животные#Помощь
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