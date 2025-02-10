gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 06:03

Published 10 февраля, 06:03

Modified 10 февраля, 06:06

Updated 10 февраля, 06:06

К 14 февраля Омскую область завалит снегом

К 14 февраля Омскую область завалит снегом

10 февраля 2025, 06:03
Фото: 1MI.
Публикуем прогноз погоды на этой неделе.

В этом году зима в Омске непредсказуемая: то температура поднимается до плюсовой, то в регион резко приходят морозы. На следующей неделе омичей тоже ждут сюрпризы от погоды.

По данным сервиса Ventusky, начало недели в Омской области будет теплым. В понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, столбик термометра будет в пределах -3… -5. Со среды, 12 февраля, по субботу, 15 февраля, температура воздуха опустится до -8… -10 градусов. Кроме того, накануне Дня влюбленных, 13 февраля, на регион обрушится сильный снегопад.

Прогноз погоды на эту неделю
Прогноз погоды на эту неделю
Прогноз погоды на эту неделю. Фото: Ventusky

В воскресенье, 16 февраля, прогнозируют потепление до -3… -5 градусов. Также в этот день снова обещают осадки.

Напомним, а со второй половины февраля в Омскую область придет похолодание. Какую погоду ждать омичам с 17 февраля, читайте в нашем материале.

Роман Вильфанд рассказал о капризах погоды: Омскую область ждут морозы после оттепели
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Зима#Температура#День влюбленных
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика