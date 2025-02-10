К 14 февраля Омскую область завалит снегом

По данным сервиса Ventusky, начало недели в Омской области будет теплым. В понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, столбик термометра будет в пределах -3… -5. Со среды, 12 февраля, по субботу, 15 февраля, температура воздуха опустится до -8… -10 градусов. Кроме того, накануне Дня влюбленных, 13 февраля, на регион обрушится сильный снегопад.