К 14 февраля Омскую область завалит снегом

Posted 10 февраля, 06:03
Published 10 февраля, 06:03
Modified 10 февраля, 06:06
Updated 10 февраля, 06:06
В этом году зима в Омске непредсказуемая: то температура поднимается до плюсовой, то в регион резко приходят морозы. На следующей неделе омичей тоже ждут сюрпризы от погоды.
По данным сервиса Ventusky, начало недели в Омской области будет теплым. В понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, столбик термометра будет в пределах -3… -5. Со среды, 12 февраля, по субботу, 15 февраля, температура воздуха опустится до -8… -10 градусов. Кроме того, накануне Дня влюбленных, 13 февраля, на регион обрушится сильный снегопад.
В воскресенье, 16 февраля, прогнозируют потепление до -3… -5 градусов. Также в этот день снова обещают осадки.
Напомним, а со второй половины февраля в Омскую область придет похолодание. Какую погоду ждать омичам с 17 февраля, читайте в нашем материале.