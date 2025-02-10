Из Омска увеличили количество авиарейсов на популярный курорт

Posted 10 февраля, 13:40
Published 10 февраля, 13:40
Modified 10 февраля, 13:40
Updated 10 февраля, 13:40
В пресс-службе аэропорта им. Карбышева рассказали, что с 11 февраля омичи смогут чаще вылетать в Сочи. Завтра авиакомпания «Северный ветер» вводит четвертую частоту (по вторникам) на рейсе Сочи — Омск — Сочи.
«Теперь улететь на черноморское побережье можно по понедельникам (вылет в 09:05), вторникам (вылет в 09:10), четвергам (вылет в 09:05) и субботам (вылет в 09:00). Время в пути составит 4 часа 30 минут. Стоимость билета в одну сторону от 10 175 рублей», — рассказали в аэропорту.
Напомним, что скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете. Авиакомпания S7 решила отменить вечерние перелеты из Омска в Москву, с 6 февраля улететь в столицу можно будет только утром.