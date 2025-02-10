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Posted 10 февраля, 13:40

Published 10 февраля, 13:40

Modified 10 февраля, 13:40

Updated 10 февраля, 13:40

Омичи смогут чаще летать в Сочи

Из Омска увеличили количество авиарейсов на популярный курорт

10 февраля 2025, 13:40
Фото: 1MI. Омичи смогут чаще летать в Сочи
Теперь омичи смогут летать в Сочи четыре раза в неделю.

В пресс-службе аэропорта им. Карбышева рассказали, что с 11 февраля омичи смогут чаще вылетать в Сочи. Завтра авиакомпания «Северный ветер» вводит четвертую частоту (по вторникам) на рейсе Сочи — Омск — Сочи.

«Теперь улететь на черноморское побережье можно по понедельникам (вылет в 09:05), вторникам (вылет в 09:10), четвергам (вылет в 09:05) и субботам (вылет в 09:00). Время в пути составит 4 часа 30 минут. Стоимость билета в одну сторону от 10 175 рублей», — рассказали в аэропорту.

Напомним, что скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете. Авиакомпания S7 решила отменить вечерние перелеты из Омска в Москву, с 6 февраля улететь в столицу можно будет только утром.

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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Авиакомпания
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