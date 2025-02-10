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Posted 10 февраля, 10:23

Published 10 февраля, 10:23

Modified 10 февраля, 10:25

Updated 10 февраля, 10:25

Перед 14 февраля в магазинах для взрослых традиционно растет спрос

Игры «погорячее» и интим-косметика. Что омичи покупают в секс-шопах перед 14 февраля

10 февраля 2025, 10:23
Фото: Изображение Midjourney. Перед 14 февраля в магазинах для взрослых традиционно растет спрос

Стало известно, какие товары чаще покупают омичи перед 14 февраля в секс-шопах

Управляющая сетью сексшопов рассказала Городу55, какие товары омичи покупают в магазинах для взрослых перед Днем святого Валентина.

Традиционно перед Днем всех влюбленных в магазинах повышается спрос на подарки. Это касается и товаров для взрослых. Город55 узнал о тенденциях рынка продукции «18+» у управляющей сети секс-шопов «Эрос» Татьяны Воробьевой.

«Такая тенденция, что 14 февраля становится менее значимым праздником. Среди наших покупателей, по крайней мере. В предыдущие годы перед Днем святого Валентина спрос был выше. Это менее значимый праздник, чем, например, Новый год или 8 Марта, и поэтому подарки покупают ниже по стоимости», — сообщила Татьяна Воробьева.

Отметим, что год назад перед Днем святого Валентина спрос в омских секс-шопах взлетел в 1,5 раза. Татьяна Воробьева рассказала, какие товары покупают сейчас в магазинах для взрослых.

«В последнее время в интернете и на маркетплейсах появилось достаточно информации от товарах для взрослых. Продукция категория „18+“ уже считается довольно обыденной. Сейчас повышается спрос на всевозможные игры „погорячее“. Например, какие то карточки, фанты с откровенными заданиями для пары. Интимная косметика всегда пользуется популярностью, так как люди начинают узнавать, что уход за кожей необходим не только на открытых участках телах, но и в интимных зонах», — добавила управляющая.

Помимо «Эрос», в Омске также работают магазины для взрослых: «Интим», «Точка G», 2s sex shop, «1001 ночь» и другие торговые точки.

Ранее Город55 рассказывал, какие варианты подарков предлагают омичам на сайте «Авито» и сколько они будут стоить.

С вниманием к мелочам: какие подарки на 14 февраля продают на Авито в Омске
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#Евгений Игишев#Общество#Магазин#Секс#Подарки#Секс-игрушки#14 февраля#День святого Валентина
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