Игры «погорячее» и интим-косметика. Что омичи покупают в секс-шопах перед 14 февраля

Posted 10 февраля, 10:23
Published 10 февраля, 10:23
Modified 10 февраля, 10:25
Updated 10 февраля, 10:25
Традиционно перед Днем всех влюбленных в магазинах повышается спрос на подарки. Это касается и товаров для взрослых. Город55 узнал о тенденциях рынка продукции «18+» у управляющей сети секс-шопов «Эрос» Татьяны Воробьевой.
«Такая тенденция, что 14 февраля становится менее значимым праздником. Среди наших покупателей, по крайней мере. В предыдущие годы перед Днем святого Валентина спрос был выше. Это менее значимый праздник, чем, например, Новый год или 8 Марта, и поэтому подарки покупают ниже по стоимости», — сообщила Татьяна Воробьева.
Отметим, что год назад перед Днем святого Валентина спрос в омских секс-шопах взлетел в 1,5 раза. Татьяна Воробьева рассказала, какие товары покупают сейчас в магазинах для взрослых.
«В последнее время в интернете и на маркетплейсах появилось достаточно информации от товарах для взрослых. Продукция категория „18+“ уже считается довольно обыденной. Сейчас повышается спрос на всевозможные игры „погорячее“. Например, какие то карточки, фанты с откровенными заданиями для пары. Интимная косметика всегда пользуется популярностью, так как люди начинают узнавать, что уход за кожей необходим не только на открытых участках телах, но и в интимных зонах», — добавила управляющая.
Помимо «Эрос», в Омске также работают магазины для взрослых: «Интим», «Точка G», 2s sex shop, «1001 ночь» и другие торговые точки.
Ранее Город55 рассказывал, какие варианты подарков предлагают омичам на сайте «Авито» и сколько они будут стоить.