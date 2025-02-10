Игры «погорячее» и интим-косметика. Что омичи покупают в секс-шопах перед 14 февраля

Традиционно перед Днем всех влюбленных в магазинах повышается спрос на подарки. Это касается и товаров для взрослых. Город55 узнал о тенденциях рынка продукции «18+» у управляющей сети секс-шопов «Эрос» Татьяны Воробьевой.