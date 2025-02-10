«Газпромнефть-СМ» на «Лыжне России»: омичи приняли участие в зимнем соревновании

Соревнование, история которого насчитывает уже свыше 40 лет, традиционно собирает как профессионалов, так и любителей, включая сотрудников крупных компаний. В этом году «Лыжня России» прошла в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а на трассы вышли участники разных возрастов и уровней подготовки.