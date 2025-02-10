«Газпромнефть-СМ» на «Лыжне России»: омичи приняли участие в зимнем соревновании

Posted 10 февраля, 07:00
Published 10 февраля, 07:00
Modified 10 февраля, 07:00
Updated 10 февраля, 07:00
Соревнование, история которого насчитывает уже свыше 40 лет, традиционно собирает как профессионалов, так и любителей, включая сотрудников крупных компаний. В этом году «Лыжня России» прошла в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а на трассы вышли участники разных возрастов и уровней подготовки.
В «Газпромнефть-СМ» спортивная культура сложилась давно. В компании развиваются программы поддержки физической активности, а корпоративное сообщество объединяет сотрудников, увлеченных спортом.
«Мы рады, что объединяющая сила спорта положительно влияет на нашу команду и способствует широкому распространению принципов здорового образа жизни», — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.
Вице-президент Федерации лыжных гонок Омской области Алексей Усатов подчеркнул, что «Лыжня России» изначально создавалась для популяризации спорта, и с каждым годом количество участников подтверждает, что эта цель успешно реализуется.