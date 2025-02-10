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Posted 10 февраля, 07:00

Published 10 февраля, 07:00

Modified 10 февраля, 07:00

Updated 10 февраля, 07:00

«Газпромнефть-СМ» на «Лыжне России»: омичи приняли участие в зимнем соревновании

«Газпромнефть-СМ» на «Лыжне России»: омичи приняли участие в зимнем соревновании

10 февраля 2025, 07:00
Фото: Дмитрий Верхоробин.
«Лыжня России» — одно из самых массовых спортивных мероприятий, ежегодно объединяющее тысячи участников. В этом году в забеге приняли участие сотрудники Омского завода смазочных материалов, которые традиционно поддерживают лыжную гонку.

Соревнование, история которого насчитывает уже свыше 40 лет, традиционно собирает как профессионалов, так и любителей, включая сотрудников крупных компаний. В этом году «Лыжня России» прошла в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а на трассы вышли участники разных возрастов и уровней подготовки.

В «Газпромнефть-СМ» спортивная культура сложилась давно. В компании развиваются программы поддержки физической активности, а корпоративное сообщество объединяет сотрудников, увлеченных спортом.

«Мы рады, что объединяющая сила спорта положительно влияет на нашу команду и способствует широкому распространению принципов здорового образа жизни», — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Вице-президент Федерации лыжных гонок Омской области Алексей Усатов подчеркнул, что «Лыжня России» изначально создавалась для популяризации спорта, и с каждым годом количество участников подтверждает, что эта цель успешно реализуется.

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