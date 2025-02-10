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Posted 10 февраля, 10:42

Published 10 февраля, 10:42

Modified 10 февраля, 10:44

Updated 10 февраля, 10:44

В омских Нефтяниках до сих пор не ликвидировали последствия порыва горячей воды

Фантомный ремонт: в омских Нефтяниках все еще не закопали трубы после мощного порыва

10 февраля 2025, 10:42
Фото: 1MI.

В омских Нефтяниках до сих пор не ликвидировали последствия порыва горячей воды

Авария произошла еще в конце января. Но последствия до сих пор не устранили. Показываем, как сейчас выглядит место порыва.

Город55 обратил внимание на место в районе улиц 50 лет Профсоюзов и проспекта Мира, где еще 28 января произошла коммунальная авария. Напомним, на остановке «Весна» в районе Нефтяников произошел сильнейший порыв горячей воды, в результате которого весь перекресток оказался покрыт густым паром. Это не только вызвало неудобства для водителей и пешеходов, но и привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям.

Масштабы аварии
Масштабы аварии. Фото: Скриншоты видео из сообщество ВКонтакте «Омск Live»

Устранить повреждения теплотрассы должны были в тот же день, однако этот, как мы заметили, не произошло. На данный момент прошло уже почти две недели, а яму на месте прорыва никто даже не присыпал. Более того, одно из ограждений, которых и так было крайне мало, вовсе рухнуло вниз.

Там выглядит место прорыва сейчас
Там выглядит место прорыва сейчас
Там выглядит место прорыва сейчас
Там выглядит место прорыва сейчас
Там выглядит место прорыва сейчас. Фото: Город55

Ранее мы писали, что суд постановил взыскать около 550 тысяч рублей с компаний «ОмскВодоканал» и «Созвездие» за ущерб, нанесенный окружающей среде. Причиной стала крупная коммунальная авария — в апреле прошлого года в районе Красноярского тракта из-за обрушения трубопровода канализационные стоки вышли на поверхность.

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#Ольга Скворцова#Омск#Отопление#Тепловая компания#Нефтяники#Спецтехника#Коммунальная авария#Проспект Мира#Горячее водоснабжение
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