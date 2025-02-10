Фантомный ремонт: в омских Нефтяниках все еще не закопали трубы после мощного порыва

Устранить повреждения теплотрассы должны были в тот же день, однако этот, как мы заметили, не произошло. На данный момент прошло уже почти две недели, а яму на месте прорыва никто даже не присыпал. Более того, одно из ограждений, которых и так было крайне мало, вовсе рухнуло вниз.