Фантомный ремонт: в омских Нефтяниках все еще не закопали трубы после мощного порыва

Posted 10 февраля, 10:42
Published 10 февраля, 10:42
Modified 10 февраля, 10:44
Updated 10 февраля, 10:44
Город55 обратил внимание на место в районе улиц 50 лет Профсоюзов и проспекта Мира, где еще 28 января произошла коммунальная авария. Напомним, на остановке «Весна» в районе Нефтяников произошел сильнейший порыв горячей воды, в результате которого весь перекресток оказался покрыт густым паром. Это не только вызвало неудобства для водителей и пешеходов, но и привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям.
Устранить повреждения теплотрассы должны были в тот же день, однако этот, как мы заметили, не произошло. На данный момент прошло уже почти две недели, а яму на месте прорыва никто даже не присыпал. Более того, одно из ограждений, которых и так было крайне мало, вовсе рухнуло вниз.
Ранее мы писали, что суд постановил взыскать около 550 тысяч рублей с компаний «ОмскВодоканал» и «Созвездие» за ущерб, нанесенный окружающей среде. Причиной стала крупная коммунальная авария — в апреле прошлого года в районе Красноярского тракта из-за обрушения трубопровода канализационные стоки вышли на поверхность.