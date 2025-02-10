Денег станет больше. В омском отделении СФР рассказали об индексации выплат в феврале

Максимальное повышение маткапитала произошло для родителей, которые еще ни разу не распоряжались его средствами. Для семей с одним ребенком сумма выросла на 59,9 тысяч рублей и составила более 690 тысяч рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма увеличилась на 79,1 тысячи рублей, до 912 тысяч рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале проиндексирован остаток средств.