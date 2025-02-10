Денег станет больше. В омском отделении СФР рассказали об индексации выплат в феврале

Posted 10 февраля, 09:11
Published 10 февраля, 09:11
Modified 10 февраля, 09:13
Updated 10 февраля, 09:13
— Предлагаю начать наш разговор с темы февральского повышения различных выплат. Кому и на сколько произведена индексация в феврале?
— Да, с 1 февраля Социальный фонд проиндексировал на 9,5% ряд выплат, которые получают более 150 тысяч омичей.
Прежде всего, февральское повышение коснулось людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других жителей нашего региона, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг. В феврале ЕДВ и денежная компенсация набора соцуслуг выросли на 9,5%.
По умолчанию набор предоставляется в натуральном виде: бесплатными лекарствами, путевкой в санаторий, проездом на электричках, а также к месту лечения и обратно. По желанию льготника его можно частично или полностью получать деньгами.
— Размер материнского капитала тоже увеличился?
— Совершенно верно, и не только материнского капитала, но и целого ряда выплат для семей с детьми.
Максимальное повышение маткапитала произошло для родителей, которые еще ни разу не распоряжались его средствами. Для семей с одним ребенком сумма выросла на 59,9 тысяч рублей и составила более 690 тысяч рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма увеличилась на 79,1 тысячи рублей, до 912 тысяч рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале проиндексирован остаток средств.
В Омской области владельцами сертификатов на материнский капитал в 2024 году стали 8023 семьи. По заявлениям владельцев о распоряжении средствами на счета физических лиц и организаций Отделением Социального фонда России по Омской области перечислено 5 миллиардов рублей. Самым популярным направлением средств маткапитала на протяжении всех лет является улучшение жилищных условий.
Также с начала года увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Перечисленные выплаты, как и прочие, были проиндексированы на 9,5%.
— Если продолжать тему материнства и детства, Социальный фонд выдает будущим мамам родовые сертификаты. Расскажите, какие услуги может получить по нему беременная женщина?
— Весь спектр услуг, связанных с беременностью и рождением ребенка, а также наблюдением в детской поликлинике в течение первого года жизни.
Родовый сертификат предоставляет женщине право выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время и после беременности, родов, а также для медосмотров и диспансерного наблюдения малыша.
Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.
Для будущей мамы очень удобна электронная форма документа — ей самой не нужно предоставлять в медучреждение бумажный бланк сертификата, информацию о постановке на учет в женской консультации, о прошедших родах — все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически. Для медицинских работников электронный документ также значительно облегчил работу.
А для женских консультаций, роддомов и детских поликлиник родовый сертификат является отличным стимулом по улучшению качества услуг — чем больше мам к ним обратится, тем больше средств они получат для своего развития. В минувшем году Отделение СФР по Омской области перечислило в медицинские организации на оплату родовых сертификатов более 153 миллионов рублей.
— Немалая сумма. А сколько будущих мам получили на эти средства услуги?
— Порядка 14 тысяч омичек получили и использовали родовые сертификаты, по которым были оказаны услуги им и их новорожденным детям.
— Родовые сертификаты выдаются всем беременным женщинам, независимо от их материального положения. А если у будущей мамы доход ниже прожиточного минимума, ей, а потом и ее новорожденному ребенку может быть предоставлено единое пособие. Расскажите, пожалуйста, насколько эта мера поддержки востребована в Омской области?
— Сегодня в Омской области единое пособие получают родители 142,7 тысяч детей и 1800 беременных женщин. Пособие в зависимости от среднедушевого дохода назначается в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей или для трудоспособного населения (беременным женщинам).
Ежемесячно на выплату единого пособия Отделение СФР по Омской области направляет более 1,7 миллиарда рублей.
В названии пособия включена логика бесшовного предоставления мер социальной поддержки — если родители работают, но их заработок невелик, либо есть уважительные причины отсутствия дохода, семья будет получать помощь государства от момента беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.
Правила назначения выплаты тоже унифицированы: единое пособие назначается семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека (в Омской области в 2024 году это 15 428 рублей) с применением комплексной оценки нуждаемости.
— Один из родителей может подать заявление на единое пособие, а какие еще документы нужно предоставить?
— Предоставление документов заявителем требуется в редких случаях — например, если свидетельство о рождении или браке выдано иностранным государством и отсутствует в российской базе ЗАГСа. В подавляющем большинстве случаев всю информацию о доходах и имуществе семьи СФР запрашивает сам по каналам межведомственного взаимодействия.
— Заявление можно подать через портал госуслуг?
— Да, это самый удобный способ — им воспользовались 96% омичей. Также заявления принимаются в МФЦ и клиентских службах отделения СФР по Омской области.
— Если мама работает, она имеет право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет?
— Не только мама, но и папа, а также любой другой родственник, который ухаживает за младенцем. В этом случае именно он и будет получать пособие.
— Папы пользуются своим правом?
— Да, в нашем регионе отпуск по уходу за ребенком оформили 679 отцов.
— А если кто-то из них решит выйти из «декрета» пораньше, останется ли за ним право на пособие?
— Да, останется. Еще в прошлом году вступил в силу закон, согласно которому родители не потеряют право на пособие по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска. Это правило действует и при условиях работы на неполный рабочий день или дистанционно из дома. Пособие также сохраняется у родителей, которые в период отпуска по уходу за ребенком будут трудиться у другого работодателя.
Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года. В Омской области с 1 февраля 2025 года минимальный размер данной выплаты составляет 11 619,40 рублей, максимальный — 68 995,48 рублей в месяц.
— Сколько омичей оформили такой отпуск?
— По итогам прошлого года 16 тысяч работающих родителей находились в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, и на выплату данного пособия отделение СФР по Омской области направило 1,5 миллиарда рублей.
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Приведенные примеры и цифры свидетельствуют о масштабной работе специалистов Отделения Социального фонда России. Ежегодная индексация выплат сглаживает инфляцию, за счет чего уровень жизни омичей не ухудшается.
Ранее Город55 рассказывал об увеличении ряда детских пособий: они стали больше за счет корректировки прожиточного минимума.