Больница вместо музея: в Омске снова переименовывают остановки

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования речь пойдет в том числе о топонимике. Депутатам предлагают переименовать 2 остановки общественного транспорта в Центральном округе, которые сейчас называются «Городской музей»: одну в «Улицу Куйбышева», другую — в «Детскую городскую поликлинику №8».