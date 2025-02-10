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Posted 10 февраля, 06:55

Published 10 февраля, 06:55

Modified 10 февраля, 06:57

Updated 10 февраля, 06:57

Омским депутатам предложили переименовать еще 2 остановки

Больница вместо музея: в Омске снова переименовывают остановки

10 февраля 2025, 06:55
Фото: 1MI.

Омским депутатам предложили переименовать еще 2 остановки

Это связано с переездом музея «искусство Омска».

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования речь пойдет в том числе о топонимике. Депутатам предлагают переименовать 2 остановки общественного транспорта в Центральном округе, которые сейчас называются «Городской музей»: одну в «Улицу Куйбышева», другую — в «Детскую городскую поликлинику №8».

Это предложение, разработанное мэрией, имеет под собой простую основу: музей «Искусство Омска», давший остановкам название, переехал с улицы Куйбышева на Партизанскую, и теперь чиновники хотят актуализировать названия.

Комитету предстоит определиться с рекомендацией, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: в январе получили название новые остановки общественного транспорта на улице Маршала Жукова: теперь они называются «Технопарк».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Топонимика#Остановки
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