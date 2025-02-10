Больница вместо музея: в Омске снова переименовывают остановки

Posted 10 февраля, 06:55
Published 10 февраля, 06:55
Modified 10 февраля, 06:57
Updated 10 февраля, 06:57
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования речь пойдет в том числе о топонимике. Депутатам предлагают переименовать 2 остановки общественного транспорта в Центральном округе, которые сейчас называются «Городской музей»: одну в «Улицу Куйбышева», другую — в «Детскую городскую поликлинику №8».
Это предложение, разработанное мэрией, имеет под собой простую основу: музей «Искусство Омска», давший остановкам название, переехал с улицы Куйбышева на Партизанскую, и теперь чиновники хотят актуализировать названия.
Комитету предстоит определиться с рекомендацией, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Напомним: в январе получили название новые остановки общественного транспорта на улице Маршала Жукова: теперь они называются «Технопарк».