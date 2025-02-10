Афера с миллионными убытками: омский строитель украл крупную партию песка

Posted 10 февраля, 06:05
Published 10 февраля, 06:05
Modified 10 февраля, 06:12
Updated 10 февраля, 06:12
Прокуратура Омской области сообщает, что Куйбышевский районный суд отправил 40-летнего сотрудника строительной компании ООО «Дор Строй Омск» под домашний арест. Его обвиняют в краже более 28 тысяч тонн песка, который был незаконно добыт с территории Омска.
Интересно, что согласно данным Rusprofile, уставной капитал компании «Дор Строй Омск» составляет 10 тысяч рублей, при этом зарегистрирована она в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Мужчина организовал добычу песка с помощью специальной техники, а затем продавал его через компанию, принадлежащую его жене. Преступление было совершено в сентябре–октябре 2024 года. Ущерб составил более 7,4 млн рублей.
Несмотря на обвинения, мужчина свою вину не признает. Суд избрал домашний арест как меру пресечения, которая будет длиться до 24 марта 2025 года. Прокуратура поддержала ходатайство следствия, и будет следить за развитием дела.
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