Сильные волнения поля. Омичи столкнутся с затяжной магнитной бурей в конце февраля

Продолжительное «затишье» может быть прервано 27 февраля: по прогнозам специалистов, с этой даты активность магнитного поля резко увеличится и будет держаться на повышенном уровне вплоть до 2 марта. И, к сожалению, подобного рода возмущения иногда могут сказываться на самочувствии людей: метеозависимые горожане во время магнитных бурь сталкиваются с повышенным риском оказаться в стационаре из-за обострения ишемической болезни, инфаркта или инсульта, а также менее опасными недомоганиями — например, головной болью или скачками давления.