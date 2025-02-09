Сильные волнения поля. Омичи столкнутся с затяжной магнитной бурей в конце февраля

Posted 9 февраля, 06:25
Published 9 февраля, 06:25
Modified 9 февраля, 06:49
Updated 9 февраля, 06:49
По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, уже завтра на омичей обрушится магнитная буря уровня G1 — специалисты также классифицируют ее как «слабую». Как прогнозируется, основной пик магнитной активности придется на утро понедельника: уровень возмущений поля будет нарастать с 3 часов ночи и достигнет своего пика к 9 часам утра, после чего обстановка стабилизируется.
Кроме того, повышенная активность магнитного поля прогнозируется и во вторник, 11 февраля. На данный момент речь идет только о возбужденном состоянии магнитосферы, однако ситуация может серьезно поменяться: вероятность геомагнитных возбуждений и магнитных бурь оценивается специалистами на уровне 40% и 41% соответственно.
В течение месяца омичей также ожидает относительно спокойное магнитное поле: с 12 по 26 февраля активность магнитосферы будет не только сохраняться на «зеленом», безопасном уровне, но и несколько снизится.
Продолжительное «затишье» может быть прервано 27 февраля: по прогнозам специалистов, с этой даты активность магнитного поля резко увеличится и будет держаться на повышенном уровне вплоть до 2 марта. И, к сожалению, подобного рода возмущения иногда могут сказываться на самочувствии людей: метеозависимые горожане во время магнитных бурь сталкиваются с повышенным риском оказаться в стационаре из-за обострения ишемической болезни, инфаркта или инсульта, а также менее опасными недомоганиями — например, головной болью или скачками давления.
К слову, в течение ближайшей недели активность магнитосферы может быть нестабильна — из-за корональной дыры на Солнце. Как отмечают ученые ИКИ и ИСЗФ, 8 февраля ее «жерло» вновь повернулось к Земле, что привело к росту скорости плазмы возле нашей планеты — по первым предположениям, «привычные» для этого вещества 350-400 км/с могли вырасти сразу до 600-700 км/с. Вот только в таких условиях дальнейшее развитие событий плохо прогнозируется: базовый сценарий благоприятен, но и солнечный ветер еще может «раскачать» магнитосферу Земли.